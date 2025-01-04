桃園首屆校園米其林美食爭霸賽　宋屋國小奪「金質獎」

▲桃園首屆校園米其林美食爭霸，宋屋國小拿下「金質獎」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市首屆「午餐在地食材健康吃-校園米其林美食爭霸賽」，4日於青埔國中舉行頒獎典禮。市長張善政表示，這項廚藝競賽以校園營養午餐、營養安心食材及桃園在地食材為主軸，有40所高國中小組隊參加。「米其林金質獎」由宋屋國小拿下，榮獲獎金5萬元；「米其林銀質獎」分別由為頭洲和青埔國小拿下，榮獲獎金3萬元。

另外，「米其林銅質獎」為南崁國小、新屋高中及南崁國中，榮獲獎金2萬元；「米其林佳作獎」為青園國小、富台國小及大竹國小，榮獲獎金1萬元；「米其林入選獎」為忠貞國小、楊心國小及新明國小，榮獲獎金5千元。





榮獲「米其林金質獎」的宋屋國小，該校菜單是所有隊伍裡結合最多桃園在地食材特色的菜單，運用復興區段木香菇、大溪區桂竹筍、新屋區魩仔魚及觀音區的蓮藕、米麴及南瓜等，經由黃秀琪營養師專業設計及吳軍翰廚師細心巧手，打造健康又美味的午餐佳餚。

其中魩仔魚米麴好香飯打破孩子對陌生食材的恐懼感，營養師及廚師使用麻油及米麴拌炒，最後撒上酥脆的魩仔魚，口口留香，而清心蓮藕燉雞湯則使用嚴選復興區段木香菇及觀音區蓮藕熬煮，口感濃郁、清香四溢，成功擄獲學生及評審青睞。



桃園市首屆「午餐在地食材健康吃-校園米其林美食爭霸賽」，於113年10月展開，為鼓勵學生參與本活動，設計了「學生網路表意權」投票活動，總計9,272名學生參與，足見孩子們對學校營養午餐的關注與期待。最終青埔國小獲得2671票為最高票，榮獲「米其林人氣王獎」獎金2萬元。去(113)年12月21日烹飪實作決賽當日由蘇俊賓副市長透過電腦公開抽出300名參與的學生，每名獲得300元商品卡，以鼓勵學生熱情參與。