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阿里山林鐵42號隧道計畫　獲公共工程金質獎

▲▼ 阿里山鐵路42號隧道 榮獲公共工程金質獎優等 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲林鐵及文資處主辦「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」榮獲行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎-土木類」優等殊榮(圖／林鐵及文資處提供/吳明翰拍攝) 。

記者翁伊森／嘉義報導

行政院公共工程委員會27日舉辦「第24屆公共工程金質獎」頒獎典禮，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(下稱林鐵處)「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」榮獲土木類-優等之獎項肯定，以優質工程兼顧環境永續與文化資產保存，並創造安全、舒適的行車環境，在全國在建工程1年約4萬餘件中，脫穎而出。

評審讚賞「本工程以隧道方式通過崩塌地，並且善用既有軌道設施來降低環境擾動，團隊兼顧工程品質、環境生態永續及文化保存等面向實屬不易」。

▲▼ 阿里山鐵路42號隧道 榮獲公共工程金質獎優等 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲林鐵及文資處主辦「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」榮獲行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎-土木類」優等殊榮(圖／林鐵及文資處提供) 。

阿里山林業鐵路自98年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修復原預定104年底全線通車，又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間之42 號隧道，發生2處計55公尺長的大型崩塌，造成路線中斷而停駛。

經評估原址重建、橋梁及隧道復建等三種工法，在坡面地質、生態環境及永續環境等綜合考量下，採用永續安全、低擾動之隧道復建方案，新建隧道全長1,106公尺。

▲▼ 阿里山鐵路42號隧道 榮獲公共工程金質獎優等 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲「阿里山森林鐵路42號隧道計畫(圖／林鐵及文資處提供) 。

自105年1月起開始進行復建規劃及可行性評估，經歷嘉義縣政府文化資產審議、公開說明會、來吉部落會議等，與當地鄒族部落充分討論，獲得大多數居民的支持認同。阿里山林業曁鐵道文化景觀108年7月9日獲文化部列入全臺第一個重要文化景觀，接續提報文化部審議獲出席審查委員全數同意通過；環評審查會議期間，在地居民更自發性專程前往聽證，以實際行動支持隧道工程進行，順利通過環評審查。本案基本設計、水保計畫、細部設計、火藥庫、丁類危評場域等審查通過，歷經5年，終於在 110年1月8日動工，於113年5月17日竣工，完成全線通車最後一哩路。

▲▼ 阿里山鐵路42號隧道 榮獲公共工程金質獎優等 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲42號隧道東洞口(圖／林鐵及文資處提供/吳明翰拍攝) 。

為尊重自然生態與環境永續採減法工法，擇定堅硬岩盤，避開不穩定崩塌地；並連接既有43號隧道，減少開挖，僅設置一個隧道洞口，降低對周邊環境干擾。更兼顧行車安全，隧道內每隔40m設置一處避車洞，每200m設置避車道，提供緊急避難使用。

為克服偏遠山區無通達公路，且為了不在河床新闢3公里的施工便道影響生態，以暫時性拆除1.3公里既有鐵道作為機具和材料運輸通道，以最小地貌與地景擾動的方式施工；隧道開挖所產生3.2萬立方公尺的土石，就近利用穩定平台回填及噴植原生草種進行復育，兼具邊坡保護及避免土石外運造成空氣、噪音及交通影響等多重效益。

本案更保存既有42號隧道東、西洞口原貌，將作為環境及文化教育場所，不定期舉辦主題列車探索另類的阿里山。

林鐵處持續以積極謹慎的態度，進行阿里山林業鐵路沿線邊坡及相關設施維護工作，嚴格把關施工品質，落實文化資產保存與工程生態檢核，創造友善空間及環境。提供旅客更舒適服務，展現阿里山林業鐵路的歷史與風華，使大眾瞭解其豐富的文化、歷史及學術價值，及產生多元的互動，打造安全、友善觀光休憩環境，期待您的蒞臨。

 
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