美國「101最佳餐廳」活動生蠔出包！　80多人腹瀉嘔吐

▲洛杉磯時報稱，直到12月11日才首度接獲活動參與者出現身體不適的消息。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯時報12月3日在加州舉辦「101間最佳餐廳」活動，但洛杉磯郡衛生部門如今證實，超過80人參加完活動之後身體不適，出現腹瀉、噁心、腹痛、嘔吐等症狀，疑與現場提供的生蠔有關，正針對爆發諾羅病毒事件展開調查。衛生部門表示，有問題的生蠔回收作業已經展開。

洛杉磯時報、NBC新聞等報導，這場活動在宣傳期間主打會有數名米其林星級餐廳主廚出席，沒想到活動登場後卻出狀況。衛生部門證實，有問題的生蠔來自西北太平洋貝類公司（Pacific Northwest Shellfish）。據信這批生蠔是在加拿大卑詩省多處地點採收，經活動贊助商聖莫妮卡海鮮公司（Santa Monica Seafood）採購，提供給其中一間參加活動的餐廳。

洛杉磯時報稱，直到12月11日才首度接獲活動參與者出現身體不適的消息。已知患者出現腹瀉、噁心、腹痛、嘔吐等症狀。

當局正進行相關調查，問題生蠔回收作業已展開，加州公共衛生部13日發布警告，切勿食用加拿大卑詩省的生蠔。到了12月18日，美國食品藥物管理局（FDA）向餐廳、零售業者發出警告，不要出售近期在卑詩省特定地區採收的生蠔，因為可能受到諾羅病毒感染。

諾羅病毒是一種傳染性極強的病毒，會引起嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等症狀。依據美國疾病管制與預防中心（CDC），症狀通常會在接觸病毒後12至48小時出現。