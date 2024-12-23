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愛飯團公益餐會移師法治國小　米其林一星主廚帶學童打造五星餐宴

▲2024愛飯團公益餐會活動於南投縣法治國小舉行。（圖／翻攝「法治國小-雲鄉法治 武遠弗界」臉書粉專，下同）

▲2024愛飯團公益餐會活動於南投縣法治國小舉行。（圖／翻攝「法治國小-雲鄉法治 武遠弗界」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024「愛飯團」公益餐會活動日前於南投縣法治國小登場，並邀請到甫獲台北米其林一星的Nobu Lee擔任主廚，知名甜點師傅茆晉「日牂」、陳撫洸，以及財經趨勢專家沈雲驄、honey DANIELS（丹尼爾花藝）為學童開課，希望為偏鄉的孩子們的未來有所啟發，打造更美好的台灣原鄉。

活動在17日舉辦，法治國小學童透過甜品課、花藝課，和茆晉「日牂」、陳撫洸、 「湯尼菓子森林」創辦人呂興嘉學習打造屬於自己的「五星級餐桌」，並在愛飯團成員精心布置的耶誕餐會午宴上享用美食，桌邊服務人員也用心為孩子們解說菜單，彷彿搭乘飛機抵達法國巴黎的街頭，讓孩子們直說：「這是我吃過最美味的食物！」最後由沈雲聰和其理財團隊教導學童如何創造價值、將自己手做的點心放上網拍賣，理解行銷並沒有想像的那麼困難，也都有機會成為小小企業家。

▲2024愛飯團公益餐會活動於南投縣法治國小舉行。（圖／翻攝「法治國小-雲鄉法治 武遠弗界」臉書粉專）

▲2024愛飯團公益餐會活動於南投縣法治國小舉行。（圖／翻攝「法治國小-雲鄉法治 武遠弗界」臉書粉專）

▲2024愛飯團公益餐會活動於南投縣法治國小舉行。（圖／翻攝「法治國小-雲鄉法治 武遠弗界」臉書粉專）

▲2024愛飯團公益餐會活動於南投縣法治國小舉行。（圖／翻攝「法治國小-雲鄉法治 武遠弗界」臉書粉專）

愛飯團團長許心怡表示，去年在南投縣羅娜國小舉辦的法式餐會，獲得小朋友熱烈反應，今年來到97%學童都是布農族原住民的法治國小，雖然距離台中高鐵站只有一個多小時車程，但山路崎嶇、連中型巴士都罕見，學校地點更是與世隔絕；所幸Nobu Lee一接獲邀請，立刻熱血地答應了，他說年輕時流浪過很多國家、受過很多人的幫助，非常高興有這個回饋社會的機會，帶著團隊利用店休時間，把他喜歡的美味帶給孩子們，就像把世界放在他們眼前那樣。

▲2024愛飯團公益餐會活動於南投縣法治國小舉行。（圖／翻攝「法治國小-雲鄉法治 武遠弗界」臉書粉專）

▲2024愛飯團公益餐會活動於南投縣法治國小舉行。（圖／翻攝「法治國小-雲鄉法治 武遠弗界」臉書粉專）

茆晉「日牂」和陳撫洸更是南投、台中在地的Feeling 18巧克力工房和台中名店堂本麵包的名師，也都各自有創業的經驗，甚至以一己之力帶動地方創生，這次也為學童們教授生命中第一堂甜點課；今年比較特別的是有「理財小時候」教育網站的協助，邀請沈雲驄以輕鬆有趣的方式分享理財觀念，並為高年級小朋友上「甜點網拍課」，為他們進入未來的數位商務時代，開啟一扇窗；而每年都有的美學體驗部份，則由honey DANIELS（丹尼爾花藝）來教小朋友花藝餐桌佈置。

許心怡說，愛飯團每年的公益活動工作人員皆屬義工，經費都由數百位會員贊助，希望透過結合美食、烘培及花藝，為讓偏鄉孩子認識和體驗外面更大的世界，未來也能發揮其獨特的美感，成為優秀的廚師、麵包師或花藝師，擁有更美好的生涯。

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