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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／綠委怨氣深、總召戾氣重、青鳥火氣大　柯建銘大罷免掀壓力鍋

▲▼韓國瑜 柯建銘 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德才剛說要邀立法院長韓國瑜喝和解咖啡，民進黨團總召柯建銘這兩日卻接連拋出「雙罷」，不僅要罷免韓國瑜院長，今再加碼要罷免41席藍委，國民黨也狠嗆正面迎戰，朝野對峙一夕升高。據了解，冰凍三尺非一日之寒，綠委歷經兩個會期挫敗後早已積怨甚久，「一線打仗卻等不到子彈奧援」，不滿政院討對法案反應慢半拍，立委怨氣深、總召戾氣重、支持者火氣更大，柯建銘乾脆一手掀開壓力鍋，喊出大罷免，究竟是逞口舌之能宣洩怒氣，還是真有本事，又或者最後還是被藍白合力打趴？未來政局勢必持續動盪不安。

以財劃法而言，多位綠委曾私下「強烈建議」政院提出版本，但院長卓榮泰始終堅持「現行版本就是最好版本」，而在朝野激烈攻防後，國民黨版財劃法被送出三讀，政院反映依舊慢半拍，連對施政、地方建設的影響都要委員自己算，手中無子彈又要在一線打仗，對於政院表現跟態度，綠委們並非沒有怨氣。

朝野在院會為財劃法等案激烈攻防，綠委們破窗攻入議場守夜、與藍委上演全武行，尤其此屆國民黨團都是「打真的」，法案也是強勢輾壓通關，綠委傷痕累累、戰果全無，「不知為何而打」成為跨派系共識，「行政院只想當好人，一味討好國民黨。」有綠委私下不滿表示，黨團想盡辦法攔下法案，行政機關卻馬照跑、舞照跳，連地方建設做球給藍營縣市，讓立委裡外不是人。

該綠委強調，朝野攻防很正常，人數就是比人家少，「但總要告訴我們這麼委屈能換到什麼成果吧？行政院在乎這一群在一線打仗的立委嗎？」至於有報導稱黨內鷹派抬頭，讓府方出手調停朝野衝突難度增加，綠營人士也不以為然，「黨內哪有什麼鷹派、鴿派，只有一天到晚被打的肉包派。」

這樣的怨氣也反映在黨團總召柯建銘身上，柯身體狀況欠佳，今年動完大手術後，經過長時間復健才拄著拐杖回到立院，當時還留下跟黃國昌、傅崐萁談笑風生的難得畫面，外界觀察，柯建銘大病初癒後性格溫和許多，然而，隨著朝野攻防升溫，柯建銘也回到一線戰場，財劃法等三法闖關時，柯更一度有意在選罷法修正三讀後，就讓民眾衝進立院，最後因社會氛圍未到、黨內也不認同，就作罷。

而在大法官人事案否決劉靜怡、選罷法、財劃法修正被韓國瑜暫緩送出後，柯建銘徹底爆發，他親自主持黨團記者會，先是喊出要罷免立法院長韓國瑜職位，今更加碼要雙罷，揚言罷免國民黨41位區域立委，柯建銘一人掀開綠營壓力鍋，也把朝野衝突升到最高。

賴清德一手約韓國瑜喝咖啡、柯建銘卻要罷免韓國瑜，即便黨團多次強調這是兩碼子事，但確實盡顯綠營矛盾，藍營就揶揄「直接把和解咖啡潑在賴清德臉上」。

聽聞要罷免韓國瑜院長職位，有綠委私下坦言詫異，該綠委認為，韓國瑜還算能溝通，當然幾次交流下來成果不好，但單純是因為韓無法在國民黨內發揮影響力，畢竟傅崐萁一人意見才是關鍵，「先不說不可能罷掉，就算真的罷掉，難道換一個人會更好？」但他也認同，就財劃法跟選罷法修法的角度來看可以理解，三讀完就該送出，韓破壞慣例，黨團也該要表達立場，「只是沒想到如此激烈。」

也有黨團成員認為這是展現態度，總統願意向韓國瑜釋出善意，當然樂見，但對於國民黨在立法院的作為，黨團也必須要展現態度，「51委員都簽名連署罷免韓國瑜了，說實在，若沒有傅崐萁的底氣，韓國瑜敢擋法案不送出立法院嗎？」該人士認為，既然行政體系已經給足韓國瑜禮遇，黨團也不介意扮黑臉，一手棒子、一手蘿蔔，把球丟給藍營，端看韓國瑜如何抉擇。

綠營府院黨團溝通明顯出現大問題，面對朝小野大，黨團招數盡出，經過近兩個會期挫敗，立委怨氣重、總召戾氣重、支持者火氣更重，儘管民氣可用，民調維持不墜，不少委員辦公室也頻頻接到支持者要求罷免反制的電話，但離所謂「大罷免潮」顯然缺一口氣，黨內評估僅3-5個選區罷免有望二階段成案，即便都成功，綠營面對藍白合依舊是少數，還是必須學著當少數黨嘗試溝通交換，「先罷一個」的壓力或許是綠營試著逼大家坐下來談的手段之一。

綠營轉趨強勢，而藍營在國民黨團總召傅崐萁等鷹派主導下強行通過法案，藍綠火車對撞，到底是綠營能撐到選戰一舉反攻，還是藍白閃電戰把綠委打趴？能肯定的是，可預見的未來政局勢必持續動盪。

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