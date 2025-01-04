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批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

▲▼台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，2日二度遭北院裁定羈押禁見。根據北檢的抗告書，有提到前立委蔡壁如翻供，被認定柯對證人有實質影響，引發小草出征；蔡則回應網友，「羈押的處份書沒有蔡壁如的翻供，有陳智菡的串證」。對此，民眾黨團主任陳智菡今（4日）表示，法庭上的證詞都有法律影響力，且白紙黑字，不是找替死鬼可以甩鍋掉的；此外，蔡對不知道的東西片面詮釋，更是把柯往死裡推。

陳智菡稍早受訪時說，之前就有提醒要謹言慎行，如果有錯誤證詞、被誤解，要趕快處理，而不是在背後翻供。陳說，北檢羈押理由是因為柯文哲有實質影響，而蔡壁如在檢方調查時用了臆測的方式，證實資料夾是柯的、後來又說沒有說，因此被檢方認為柯有實質影響。

陳智菡表示，法庭上的證詞都有法律影響力，若有被誤解要好好面對澄清，不要讓自己的錯誤證詞影響到柯主席的官司；至於把北檢奇怪的認定扣上串證，甚至更可能害了柯。

陳智菡也說明，柯文哲當時是在5、6月份時傳資料給她，當時媒體聚焦京華城案，所以要去請教彭振聲副市長，「那時候還沒有開始司法調查」，是媒體來問要趕快去了解。她說，若找彭副市長釐清事情被說是串證，這非常荒謬，如果還有人認定這是串證，那就是在害柯主席。

「法庭上的證詞有證據力，且有法律效力，蔡壁如在裡面說的話都有具結。」陳智菡強調，現在已經起訴了，相關證人的證詞會陸續被揭露，到底在裡面說了什麼？這些都有清楚白紙黑字，不是可以閃躲、找替死鬼甩鍋掉的。

陳智菡直言，蔡壁如為何要對自己不知道的東西進行要片面詮釋？或是幫檢方找到可以羈押柯文哲的理由？例如「Wen」是不是柯文哲所有？連柯自己都不知道，但蔡卻片面方式說「對，我確認這是柯主席的」，這是築起銅牆鐵壁？還是把柯往死裡推？

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