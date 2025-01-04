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酸柯建銘「慈禧總召」放話大罷免　國民黨：把和解咖啡倒賴清德頭上

▲▼國民黨酸民進黨立院總召柯建銘成為「慈禧總召」 。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

▲國民黨酸民進黨立院總召柯建銘成為「慈禧總召」。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前放話要罷免立法院長韓國瑜，今（4日）更進一步上升到要罷免國民黨41席區域立委，因為他們沒有存在的價值。對此，國民黨在社群平台開酸，一個政黨發動大規模罷免本應是黨主席的決策，當賴清德已經聲稱要與韓國瑜喝「和解咖啡」，柯建銘卻代表民進黨發動大罷免，等於是把「和解咖啡」倒在賴清德頭上。

國民黨在臉書提到，民進黨立院黨團總召柯建銘召開記者會，不惜宣布要提出「雙罷」，除了日前提出罷免立法院長韓國瑜，還揚言要罷免國民黨41區域立委。

更讓國民黨不解的是，柯建銘甚至在記者會上自吹自擂，堅定聲稱「現在不是老柯的垃圾時間，而是老柯最成熟、有戰力跟理性的時間」。國民黨說，柯建銘這種行徑近乎反智的發言，只能簡單一句話回應：「柯總召不就好棒棒，夢裡什麼都有」。

細數本屆立法院發生的大小事，國民黨點出，柯建銘既無法說服國人自己的主張，又只會無能狂怒，身為民進黨團總召一直體現出民進黨「無能、無德、無品」的一面。

國民黨指出，民進黨由於論述不贏就蠻橫霸佔議場，投票輸了就崩潰，更可悲的是柯建銘身為黨團總召竟然多次投票被抓到未出面投票，戰又不戰，降又不降，可說是老年淒涼，可見柯建銘的無能。

國民黨再指，民進黨不堪失敗，柯建銘也由於永遠沒人聽懂他在說什麼，結果民進黨竟只好率全球之先力挺韓國戒嚴，進行精神上的自我安慰，最後變成國際笑話，慘被韓國網友諷刺為蟾蜍，這也顯見柯建銘的無德。

至於，近日備受關注的《財劃法》、《選罷法》以及《憲訴法》修法，國民黨痛批，明明國民黨為了修法，遵循國會規定，排隊將近60多個小時，結果無能佈局的柯建銘，再次使出破壞國會窗戶，破壞打破3扇窗戶、用三秒膠封死6道門。

以上種種行徑，讓國民黨忍不住直言，民進黨就猶如8+9在暴力犯罪，雖讓世界看到台灣，但可笑的是仍舊失敗收場，根本無疑是柯建銘的無品。

國民黨強調，一個政黨發動大規模罷免本應是黨主席的決策，當賴清德已經聲稱要與韓國瑜喝「和解咖啡」，但柯建銘卻越俎代庖，竟要代表民進黨發動大罷免，等於是把「和解咖啡」倒在賴清德頭上。

為此，國民黨質疑，民進黨當家卻愛鬧事，不曉得鬧事的柯建銘有沒有問過賴清德？種種行動根本讓賴清德尷尬淪為大權旁落的光緒帝，柯建銘則成為那個無能、無德、無品的「慈禧總召」。

國民黨斷言，事實證明柯建銘掀起的大罷免，心中只有柯建銘自己並沒有人民，只有一黨之私，甚至一己之私，否則怎麼會有如此自戀之人，會在宣布大罷免時代時，談的不是人民的智慧，而是堅稱自己「最成熟、有戰力跟理性」，所謂的大罷免已經淪為柯建銘的挽回尊嚴之戰。

最後，國民黨也呼籲賴清德，當家不鬧事，管管柯建銘，若要為了柯建銘廉價的尊嚴而掀起大罷免的戰鬥，只要民進黨敢提，國民黨會正面迎戰，一起發動罷免，大家共襄盛舉，國民黨從不畏戰，也不懼戰。

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