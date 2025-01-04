槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

▲國民黨立委翁曉玲。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前說要罷掉立法院長韓國瑜，今（4日）又開記者會表示，要罷掉國民黨現有的41席區域立委，原因在於，這些立委沒有論述能力，沒人能對法案講得出道理。對此，國民黨立委翁曉玲不甘示弱地回嗆，既然「罷免」是解決當前台灣憲政民主危機的重要手段，那麼「罷免總統」自然不能排除在外，且盼透過修憲，讓人民有權直接連署提案。

柯建銘在黨團記者會提到，目前國民黨有41個區域立委，這些一定要罷免掉，日前修《財劃法》、《選罷法》時，一分鐘出委員會，《憲訴法》則連公聽會都不開。

柯建銘直指，加入國民黨團運作的立委現在有54席，但從來沒有論述能力，尤其國會擴權時，被黨團壓著就出去了，比義和團還義和團，沒人講得出道理，這就是為什麼他們院會不肯討論、直接表決。

針對此事，翁曉玲也不甘示弱地表示，民進黨在國會是少數黨，投票數過不了半數，輸不起就大搞罷免潮，從罷免藍委，到罷免韓國瑜院長，這一切的政治動作，無非就是要透過鼓動青鳥們來對抗代議民主。

翁曉玲點出，原來賴清德說的「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」， 就是想用罷免來解決輸不起的事。為此，翁曉玲認為，如果「罷免」是解決當前台灣憲政民主危機的重要手段，那麼「罷免總統」，自然不能排除在外。

由於《憲法》增修條文規定，罷免總統只能由立法委員提案，罷免總統案成立後才交由人民投票表決，翁曉玲認為，這個規定讓她不解，總統既已由人民直選，為何人民無法直接行使總統罷免權？用更直接、更大的民主去解決不適任總統的問題？

翁曉玲強調，目前對縣市首長、民意代表的罷免，均是由人民連署提案，以展現直接民主、實現直接民權，故罷免總統的提案理應比照辦理，交由人民作主。

最後，翁曉玲坦言，她知道修憲雖然不易，但讓人民有權直接罷免總統，不失為一個可以節制總統權力的做法，所以她若增訂「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接罷免之」的修憲案，大家會支持嗎？