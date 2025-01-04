漁民年收入200萬降至20萬！雲林漁場插風機　討海生計變天

記者林緯平／採訪報導

2024年11月雲林台西五條港，東北季風刮得讓人站不住腳。2020年，帶領雲林沿岸漁民和風機業者抗爭的船長李平順，正與工人在船上加裝冬季要試用的浮面網，他肅穆地說：「以前冬天出海是加減賺，現在是一定要做，這些新的網具、技術都要再嘗試。」

▲雲林傳統魚場上被插滿風機，讓漁民生計受到影響。（圖／記者吳斐竣提供）

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濁水溪以南，雲林沿岸的五條港、三條崙、箔子寮、台子村皆為討海構成的聚落，一艘膠筏、舢舨就是一個家族企業，更是養活一口人家的經濟來源，這樣的家計型漁民在雲林沿岸占絕大多數。

▲雲林台子村漁港多為家計型漁業，港內約停泊400艘漁船。（圖／林挺弘攝）

「討海，只要肯付出就有回報」這是22歲船二代李凱文的信念，他一身黝黑的皮膚是漁民專屬印記，稚氣未完全褪去的臉龐帶著凜然表情。與李凱文有同樣想法，願意回鄉討海的年輕人在台子村不乏少數，33歲的船長許秦源在大學畢業後回台子村成為獨當一面的船長，當漁民眼中的「家門口」在2020年開始被插上離岸風機後，漁村生活逐漸變調...

2024年底，允能風場完成安裝，80座風機矗立在82平方公里的海域。這塊區域被視為雲林漁民世代傳承的傳統魚場，李平順指出由於該海域較淺，產生海浪攪動帶出海底的營養鹽和微生物，進而吸引魚群聚集。但也因為該區域水域較淺且離岸近，風電公司評估是一塊開發成本最低的海域。

「先前壓根沒想過海上會出現風機！」李凱文苦笑道，過去抓到只剩一桶魚會想是「魚季可能要結束了，準備休息」，現在變成「有一桶魚就很不錯了」。漁獲減少，讓3年前因嚮往討海自由又有錢賺，而跑到雲林當漁民的宋岳鋒也怯步，決定在2024年7月離職轉行。

▲李平順目前選擇增加漁船上的補魚設備，嘗試不同的捕撈方式來增加漁獲。（圖／記者林緯平攝）

李平順直言，往年只要照季節穩穩抓魚，再不扣除網具、人事、油料成本的情況下，一艘船的年漁獲至少要200萬，但2024年因為風機公司密集作業，李平順的漁獲量僅剩下1/10，也就是一艘船只有20萬的收入。

▲雲林漁民的收入減少。（圖／記者林緯平製）

然而，雲林沿岸漁民原本僅預期風機導致漁獲變少，沒想到還發生「預料之外的影響」，如漁民航行安全受到威脅，以及港內淤沙增多讓進出港的時間受到壓迫。總總因素讓漁民的生計被剝奪，政府卻無實際的轉型輔導機制，究竟漁民的下一步該往哪走，未來充滿未知數。