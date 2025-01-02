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張嘉郡率教委雲林考察！6校改善計畫「逾2500萬補助」教育部同意了

▲立法院教委會赴雲林考察 張嘉郡爭取經費升級教育與體育設施。（圖／張嘉郡服務處提供）

▲立法院教委會赴雲林考察，張嘉郡爭取經費升級教育與體育設施。（圖／張嘉郡服務處提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

立法委員張嘉郡今（2）日安排立法院教育及文化委員會考察雲林縣鎮南國小等6所國中小學，並考察斗六膨鼠公園體適能樂活館、東勢鄉樂活運動館興建計畫。張嘉郡爭取下，教育部同意支持6所學校改善計畫，核定補助經費逾2500萬元。

斗六膨鼠公園體適能樂活館、東勢樂活運動館，體育署建議請縣府提供專業意見，完善先期評估規劃，該署會納入優化公共建設計畫剩餘款優先受理審議項目。

▲立法院教委會赴雲林考察 張嘉郡爭取經費升級教育與體育設施。（圖／張嘉郡服務處提供）

張嘉郡委員邀請立法院教委會赴雲林考察，教育部政務次長張廖萬堅、體育署副署長房瑞文、國教署署長彭富源等出席，雲林縣政府副縣長謝淑亞、教育處處長邱孝文與斗六市長林聖爵、東勢鄉長張健福、議會游淑雲議員、黃勝志議員、陳永修議員、陳芳盈議員助理及數十位村里長等民意代表與會，考察斗六膨鼠公園體適能樂活館、鎮南國小雨遮工程、東勢鄉樂活運動館、崙背鄉中和國小校園鋪面改善等，並聽取工程簡報。

張嘉郡委員指出，鎮南國小雨遮工程完成後，可以解決教室因日曬炎熱，及雨天走廊溼滑危險問題；中和國小校園鋪面改善工程，能解決困擾師生多年校園積水及校園高低坑洞問題，確保師生安全。

▲立法院教委會赴雲林考察 張嘉郡爭取經費升級教育與體育設施。（圖／張嘉郡服務處提供）

此外，溝壩國小中庭地坪與排水改善工程、林中國小國際教育綜合教室改造案、林內國中視聽教室改善設施及台西國小空間改善案，都是提升教育環境與教學品質重要計畫。

張嘉郡委員表示，她感謝教育部同意補助此6校改善計畫經費，縣府配合款均已到位，請教育部儘速核撥經經費，助雲林提升教育環境，優化教學品質。

另針對總經費5.6億元斗六膨鼠公園體適能樂活館及1.2億元東勢鄉樂活運動館兩項計畫，張嘉郡委員指出，斗六膨鼠公園是雲嘉地區最熱門的親子休憩公園，興建體適能樂活館將使功能更完善，結合親子遊憩與體適能訓練，打造成全齡共融享的運動休閒場域，東勢鄉樂活運動館串聯東勢國小、鄉立圖書館，提供鄉親更多運動與休閒空間，提升健康與生活品質。

▲立法院教委會赴雲林考察 張嘉郡爭取經費升級教育與體育設施。（圖／張嘉郡服務處提供）

教育部政務次長張廖萬堅表示，膨鼠公園體適能樂活館在張委員爭取下已列為優先計畫，初期會盤點鄰近相關設施後做先期規劃，請雲林縣政府結合地方需求與空間規劃進行專業評估後，預計可於115年開工。

至於東勢鄉樂活運動館，需先解決用地問題，尤其是老舊宿舍的清理，並可規劃籃足共用型球場，體育署將優先補助相關經費，同時也請縣府協助提供專業規劃支持。

張嘉郡委員表示，她會積極改善教育與體育設施，讓孩子擁有更優質的學習環境，提供全民完善的運動空間，提升地方生活品質，也會持續深入了解地方教育與體育設施需求，爭取中央資源支持，升級優化雲林教育與體育設施。

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