柯文哲又遭羈押　白委喊話：小草會變成「鋼鐵小草」

▲民眾黨立委張啟楷 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（3日）宣布，將在1月11日舉辦「還我司法正義 人民怒吼集結」大遊行，要與民進黨、總統賴清德「釘孤支」。立委張啟楷表示，當天是司法節，在爭取前主席柯文哲的人權的同時，也一起繼續爭取司法公平。對於國民黨主席朱立倫傍晚po文響應，屆時可望有許多藍營黨公職加入遊行行列，張也表示歡迎。

張啟楷提到，北檢到昨天晚上都還在攻擊說，柯文哲是可能逃亡的，但柯文哲每天出門都有3、40位記者守在門口，「我怎麼可能跑啊？」事實上在第一次羈押庭時，柯文哲就講了沒有逃亡動機，「我寧願死在裡面」、「不會做俗辣」，如果跑了「民眾黨不就垮了嗎？」這對台灣的民主發展有多大影響，柯根本沒有逃跑的動機。

張啟楷強調，全台灣大部分的人都認得柯文哲，每天有那麼多記者圍著他，他怎麼跑？所以柯文哲沒有逃跑的動機，也沒有一個方法。

張啟楷進一步指出，如果大家仔細去看法官的裁定書，就會發現，裡面充滿著滿滿的無力感。因為它裡面有句話非常的重要，「基於尊重審級制度」，意思就是高院已經兩度駁回了，然後在北檢這邊還一直步步進逼。

張啟楷表示，昨晚開庭之前，北檢還放話說，如果這次押不成，他們要繼續再抗告，可見三位法官是受到多大的壓力，他們沒辦法再這樣一直惡性循環下去，於是做了一個非常無奈的決定。張指出，近日有很多法界的人士站出來幫柯文哲講話，不管是基層檢察官、法官、司改會，還包括謝長廷、呂秀蓮等人，都出來講話了。

張啟楷認為，小草會變成「鋼鐵小草」，民眾黨支持的力量會越來越大，「我們的人會越來越多」，一群人可以走得更遠，大家會度過難關，民眾黨會越來越強大。