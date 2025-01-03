阿里山林鐵112周年慶　全線通車助力嘉義縣市觀光

▲ 林鐵通車112周年慶將林鐵重建整修展現新貌及致力文化資產保存的前輩們與各界貴賓同影。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山林鐵通車112週年，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今(3)日於北門車站辦理溫馨的感恩活動，2024年可說是林鐵意義重大的一年，7月6日迎來引頸期盼了15年的全線通車，旅客可搭乘林鐵小火車往返嘉義-阿里山。總統賴清德更於7月19日親臨阿里山，慰勉感謝在過程中貢獻各項心力的相關工作人員，亦表示全線通車並不是終點，未來將持續建設阿里山，推動阿里山大軸線發展計畫，帶動嘉義縣市文化觀光，吸引國際觀光客造訪台灣。

▲ 農業部林業及自然保育署林華慶署長林鐵通車112周年慶致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

農業部林業及自然保育署林華慶署長表示，回顧林鐵通車歷史，從莫拉克風災到杜鵑颱風，這中間有15年通車是中斷的。面對柔腸寸斷的阿里山鐵路，當時也有是否應該放棄阿里山林鐵的聲音，但是我們最後還是克服萬難，選擇重新修復。如果說林鐵像是曾經「斷骨」，那在過去這幾年，我們不但「接骨」把它接了回來之外，我們還讓阿里山澈底「轉骨」：除了修復，也打造阿里山鐵路全線安全永續行駛的基礎，從鐵軌、道路、機務整建，及鐵路沿線通訊數位化，及所有場站的重新營造，今天，阿里山林鐵成功轉骨為耀眼的國際名片。



嘉義市是阿里山的入口門戶，也是阿里山森林鐵路的起點。阿里山林業鐵路自1912年通車以來，至今已有112年的歷史。農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵處)，今(3)日辦理「林鐵的靠山」阿里山林鐵通車112年周年慶暨感恩活動，黃敏惠市長受邀出席典禮，向所有林鐵人致敬與致謝，也肯定阿里山林鐵成功「脫胎換骨且華麗轉身」，未來還要延續更多的美好故事。

▲ 嘉義市長黃敏惠出席林鐵通車112周年慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠市長指出，過去阿里山林場開發，對嘉義市、嘉義縣的發展，甚至嘉南地區都有很大的影響，阿里山像是我們母親，讓地方可以繁榮、可以發展、可以長大，也正因如此嘉義市擁有「木都」美名。隨著時代推進，後來遇上莫拉克風災，那時山區一年的雨量3天就下完了，重創阿里山林鐵，感謝當時的林務局、現在的林保署及工作團隊用心努力，終於在去(113)年7月，讓中斷15年的林鐵恢復全線通車，再把整個故事串聯起來，「接骨、轉骨又脫胎換骨」。在慶祝112周年的今天，我們懷抱更加感恩、感動與未來前瞻，嘉義市是阿里山的入口門戶，地理位置得天獨厚，又有好人才及特色產業，市府團隊積極推動地方創生，提升區域觀光經濟量能，也感謝林鐵處多年來的辛勤經營與維護，讓這條歷史悠久的高山鐵路得以持續創新與發展。

黃敏惠表示，嘉義有兩座森林，一座是阿里山，另一座則是嘉義市區內至少6千棟的木造房屋，除是居民生活場域外，還能固碳、減碳，我們稱之為「人文森林」。隨著極端氣候帶來警惕，提醒市府團隊及早規劃因應，我們引風入城，10年前啟動「木都2.0」計畫，去(113)年更跨局處推動「木都3.0」，宣布全新品牌「嘉屋」，以「涼適、活力、新木都」為核心理念，鼓勵在建築中融入新式木造、善用涼風、綠陰與陽光等自然元素，創造宜居生活典範，成為推動「木都3.0」的重要環節。

阿里山林業鐵路動態運行至今已有112年歷史，期間歷經2009年莫拉克風災與2015年杜鵑颱風侵襲，導致阿里山林鐵柔腸寸斷，全線停駛15年。全線通車之後，一路走來，篳路藍縷，復舊創新，仰賴無數前輩及各界傾注心力、熱情與關愛。林鐵及文資處以感恩影片「林鐵的靠山」，感謝無數前輩披星戴月以心血守護，更感謝運務、機務、工務及相關行政人員，為鐵路的營運和安全嚴格把關，更持續推廣教育深根及文化資產守護；高品質專業的優質廠商，讓車站、隧道和車輛等工程、屢屢獲獎、成果卓越。更感謝所有支持林鐵的民眾、志工、社區、學者專家以及國際友人，讓林鐵在各界嚴謹的監督、熱情的付出下，成為台灣的名片，享譽國際的耀眼榮光





