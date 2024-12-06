搭阿里山林鐵看2025第一道曙光　12／10開放車票預售

▲▼ 2025元旦跨年 阿里山林鐵觀日列車自12月10日起開始預售 。（示意圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，阿里山林業鐵路於當日清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車。自113年12月10日上午9時起，接受團體電話預約，18日上午6時起開放個人網路訂票，歡迎旅客提早預購車票！

為分流購票人潮，阿里山林業鐵路及文化資產管理處(以下稱林鐵及文資處)將於113年12月10日上午9時起至13日下午4時止，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車(3100張車票)，訂票專線05-2679200(阿里山車站)。

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個人票於12月18日上午6時起至31日上午12時止，開放網路訂票，也可於31日下午1時起至5時止到阿里山車站1F購票，每人每次限購6張票(去回程3900張車票)。

未售完車票從元旦凌晨2時20分起，可於阿里山車站1F購買，每人每次限購10張，售完為止。提醒旅客提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全臺7-11便利商店取票。



遊客除可在榮獲金質獎特優的全臺鐵路最高祝山車站(第一座採用智慧生態照明的車站)欣賞紅楓外，再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」(阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、朱宗慶打擊樂團及樂興之時管絃樂團)及小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光(約7點5分)，回程第1班發車時間7時15分，末班車9時15分。

因山區溫度偏低，請特別注意保暖裝備。列車開行時刻表資訊可於官網 (https://afrch.forest.gov.tw)或FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)查詢。