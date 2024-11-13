搭國寶級31號蒸汽火車上阿里山賞楓　4梯次專車限額320人

▲蒸汽火車於對高岳車站演示。（圖／黃源明拍攝 ）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)，在秋色宜人的季節推出「楓光旖旎」主題遊程，特別邀請「漫步在雲端的阿里山」有超過37年攝影資歷達人黃源明領路，搭乘百年國寶級31號蒸汽火車附掛國產檜木打造的復古車廂，以輕旅遊模式完整呈現鐵道、山林、生態、景緻風貌之旅，沿途深入導覽解說感受阿里山賞楓新印象，走一趟放鬆之旅，體驗林鐵穿梭林間光景新魅力。

「楓光旖旎」蒸汽主題列車限定4梯次，行駛12月3日、12月10日、12月17日、12月24日(活動於阿里山森林遊樂區內)，費用2,900元/人，每梯次皆限額80人，含林鐵車資(蒸汽火車附掛檜木車廂)、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品。

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▲蒸汽火車與祝山車站。（圖／黃源明拍攝 ）



旅客來到阿里山，除欣賞經典五奇(日出、雲海、晚霞、森林、鐵道)外，絕美楓紅季節更不容錯過，林鐵及文資處特別推出「楓光旖旎」主題列車，由達人黃源明引領前往最佳賞楓景點。當百年蒸汽火車緩緩行駛至對高岳車站，青楓、紅榨楓褪去綠色外衣陸續轉換為紅色調時，更襯托蒸汽火車尊貴不凡，整場活動旅客最期盼蒸汽火車氣勢磅礡鳴笛聲及噴煙表演秀，透過鏡頭補捉留下永恆不朽經典畫面。

此外，阿里山森林遊樂區新秘境-水山療癒步道，是一條結合阿里山鐵道文化與水山紅檜巨木的步道，漫步行走林間，洗滌身心，彷若走進時間之流，感歎大自然孕育生命，體驗豐富心靈之旅。「楓光旖旎」蒸汽主題列車梯次有限，想參加賞楓列車的粉絲們勢必把握機會，錯過要再等一年。

▲入住阿里山賓館貴賓套房，有機會就近賞楓賞雲海及日出 。（圖／阿里山賓館提供）



也由於疫情後旅遊開放，今年蒸汽火車將帶領遊客直上最高海拔2,451公尺祝山車站，阿里山賓館為行經祝山、對高岳車站熱門賞風景點的必經旅館，傍晚夕陽美景盡收眼底，7樓景觀平台提供旅人包場夕陽派對的完美場地， 360度零死角視野，讓許多旅人一次擁抱高山楓紅的奇幻美景，現在起預訂阿里山賓館豪華家庭房一泊二食平日$20,000起，溫馨待客服務人員，提供貼心的雲海觀景、特色遊程推薦，讓人沉浸在獨一無二的阿里山楓紅夕陽派對的奇幻旅程！

阿里山賓館不遠處的賞楓秘境「慈雲寺」，銀杏與青楓11月、12月開始逐漸轉紅，楓葉飄落滿地形成聞名的青楓紅毯，搭配慈雲寺廟內古色古香的特色建築，襯托詩情畫意的楓紅地毯，不用飛日本也能將楓紅美景一次飽覽，讓人用不同的方式，盡情享受阿里山金黃山頭的夢幻旅程！

▲祝山車站晨曦（圖／吳明翰拍攝）

「楓光旖旎」主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10時開放訂票。遊程細節及訂取票詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/0000558)、 FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或洽(05)2779843#359蔡小姐。