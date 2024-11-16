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林鐵車輛登錄世界遺產重要文資　歷史研究與典藏計畫發表

▲▼ 阿里山林業史重要篇章—林鐵車輛歷史研究與典藏計畫成果發表 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲阿里山林鐵車輛歷史研究與典藏計畫成果發表 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處)今(16)日於嘉義製材所舉行《阿里山林業史-車輛歷史與典藏研究計畫》成果發表會，本計畫是揭開林鐵百年來重要文資車輛的關鍵調查成果，同時也是阿里山林業暨鐵道登錄世界遺產重要文資內涵。

▲▼ 阿里山林業史重要篇章—林鐵車輛歷史研究與典藏計畫成果發表 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲透過車輛調研縝密規劃退役車輛保存方案 。（圖／林鐵及文資處提供）

鐵路車輛是阿里山林業發展史的重要一環，即使林鐵轉型觀光，各世代車輛亦是旅客遊覽阿里山的珍貴回憶。本計畫與鐵道專家洪致文教授合作，透過資料爬梳、現地測繪與耆老口訪，完成阿里山林鐵百年來各式車輛的系譜整理，更將許多車籍不明的退役車輛「查明正身」，還原了每輛火車的歷史故事。本計畫另一關鍵內容，即針對20款珍貴車輛擬定相對應的保存計畫。依據每輛車的珍稀程度、時代意義、零件取得難易等評斷標準，規劃適當的動靜態保存方案，並且針對車輛與場域的連結性，讓每輛車都能在適當的場域容光煥發。

▲▼ 阿里山林業史重要篇章—林鐵車輛歷史研究與典藏計畫成果發表 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲調研團隊現勘運材車改造之油罐車 。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處黃妙修處長表示，透過車輛調研計畫，不僅實踐林鐵活化文化資產的精神，研究成果中所揭露的車輛歷史流變，更是阿里山林鐵登錄世界遺產的珍貴內涵之一。本案研究成果也會做為機務單位重要參考，分年修復及活化林鐵文資車輛。

▲▼ 阿里山林業史重要篇章—林鐵車輛歷史研究與典藏計畫成果發表 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲調研團隊現勘「蓬守車」 。（圖／林鐵及文資處提供）

黃妙修特別感謝國家鐵道博物館籌備處提供本案諸多車輛修復專業建議與經驗，以及鐵道專家謝明勳先生與古庭維先生以鐵道文化保存豐富經歷一同參與本案執行，更要感謝退休機務同仁賴興貴先生與林山本先生運用車輛操作實務經驗協助調查研究。本案調研成果在各界協助下順利完成，期許下一階段車輛修復能夠順利進行，讓每輛文資車輛能夠風華再現。

▲▼ 阿里山林業史重要篇章—林鐵車輛歷史研究與典藏計畫成果發表 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲賴興貴、謝明勳簡任正工程司、馮維義助理研究員、廖遠橋站長與洪致文老師對談 。（圖／林鐵及文資處提供）

 
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