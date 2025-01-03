提案「非麻醫執行麻醉」挨轟 　蘇清泉：1／6邀集各界討論更好方法

▲立委蘇清泉。（圖／記者陳崑福攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院社福及衛環委員會2日通過臨時提案，要求衛福部辦理心臟外科、移植外科、重症等醫師，接受麻醉科專業訓練後執行麻醉業務，以彌補人力不足。不過此提案讓麻醉醫學會則表達強烈反對，認為踐踏專業。提案人、國民黨立委蘇清泉表示，沒有人要踐踏他們，他是在解決目前麻醉科醫師人力不足困境，他們不能倒果為因，1月6日中午已經邀請麻醉科醫學會、衛環委員會、衛福部等單位一起研商，有更好的方案，大家都可以提出。

對於蘇清泉的提案，麻醉醫學會理事長余黃平批評，此提案是踐踏麻醉專業，「麻醉醫師沒有人力不足的問題」，建議應思考如何把麻醉人利用在最需要的地方，才是長遠之道。

蘇清泉表示，連台大醫院都承認麻醉科醫師人力不足，台大金山分院有病患半夜骨折，卻因為沒有值班麻醉科醫師，必須等到隔日上午才能動刀，很多手術都因此延宕。

蘇清泉表示，麻醉醫師招募情況不佳，麻醉醫學會卻嚴格管制照收人口，每年僅招募個位數麻醉醫師，這是保護既得利益者的行為，因此他提案希望藉由訓練其他專科醫師執行半身麻醉、舒眠麻醉等，解決人力不足的問題。

「沒有人不尊重或是踐踏麻醉科醫師！」蘇清泉澄清，他是在為台灣麻醉科人力緊缺想方法解決，1月6日中午他已經邀請麻醉科醫學會、衛環委員會委員、衛福部來討論如何處理目前的問題，沒有人踐踏他們，他們目前既然沒有處理方法，他就來提案，他們不能倒果為因。