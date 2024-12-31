時代力量曝「公部門霸凌案彙整表」　　從中央到地方全都有通報案件

▲公務員霸凌案頻傳。（圖／翻攝自Facebook／時代力量)

記者郭運興／台北報導

2024年公務員霸凌案件頻傳，從勞動部北分署長謝宜容霸凌案，再到衛福部長照司長要求員工深蹲等案件，皆引起國人關注職場霸凌問題。對此，時代力量今（31日）曝光「公部門霸凌案彙整表」表示，對於公務員來說，這是一個艱難的寒冬，行政院霸凌通報平台，短短一周內，就收到 53 件申訴，而被媒體曝光的，更超過七十幾件，被申訴霸凌者，甚至上到部長的層級，這麼多的通報案件，早已不是某些機關的個案，而是從中央到地方，系統性的問題。

時代力量表示，長久以來，封閉的公務環境，造成了許多高壓的工作氛圍，更成為職場霸凌的溫床，但這個晦暗的角落，卻始終無法看見曙光，只逼走了一個又一個充滿熱忱的靈魂。

時代力量表示，直到今年 11 月初，吳姓公務員，選擇用生命，徹底敲響了警鐘，才讓大家看見這堵高牆背後的真相，於是，從謝宜容開始，一連串的公部門職場霸凌案件被揭露。

時代力量指出，行政院霸凌通報平台，在上線短短一周內，就收到 53 件申訴，範圍橫跨中央政府、地方政府、學校、法人、事業機構。

時代力量再指，而被媒體曝光的，則超過七十幾件，其中，中央政府已經調查完畢公開結果的有 27 案，其中共有 11 案成立， 15 案不成立， 1 案撤案。新北市政府則有 2 案調查不成立，台南市政府有 1 案不成立，桃園市政府則有 1 案否認霸凌。

接著，時代力量說，為了讓大家更清楚這些霸凌案件的廣泛性與嚴重性，他們做了一份完整的彙整表。這份表中被申訴的單位，包含行政院、人總、勞動部、衛福部、數發部、文化部、教育部、外交部、交通部、農業部、內政部、經濟部、國發會、原民會、核安會，國營事業台電、中油、台鐵，以及許多地方政府、學校、醫院、警局及法院。

▼公務員霸凌案彙整表。（圖／時代力量提供，點圖放大）

時代力量再說，而被申訴霸凌者，甚至上到部長的層級，這麼多的通報案件顯示，公部門霸凌的問題，早已不是某些機關的個案，而是從中央到地方，系統性的問題。申訴處理機制的失靈，更是從上到下，層層包庇的結果，在官官相護之下，許多基層公務員只能選擇容忍、離職，甚至走上絕路。

時代力量批評，然而，政府卻沒有真的從勞動部謝宜容霸凌案的錯誤中學到教訓，衛福部的調查繼續包庇目的良善的深蹲司長，而衛福部、數位部針對受到質疑的霸凌不成立案件，也都拒絕公開報告。

時代力量直言，如果基層公務員沒有辦法相信制度能夠真正保護他們，還給他們公道，如果霸凌者能夠倚仗權力免於被究責，當媒體的鋒頭過去，霸凌文化，將會再次死灰復燃。

時代力量呼籲，因此，要根絕公部門職場霸凌，政府一定要做到三件事。第一「行政院必須要建立獨立的外部調查機制」，行政院現在雖然有霸凌通報平台，但調查程序還是回到原本的部會處理。謝宜容就是透過不斷放話自己和長官關係良好，造成被霸凌的許多公務員不敢、不願意通報，而勞動部第一次的調查報告、衛福部的調查報告，也證明了內部調查體制的失能，沒有獨立的外部調查機制，無法解決官官相護和寒蟬效應的問題。

時代力量指出，第二「現有的法制必須要徹底改革」。現行的《職安法》、《公保法》對於勞工和公務員的霸凌防治仍然有許多不足，必須修法明訂霸凌定義及雇主責任，強化調查制度，建立外部調查機制，強化當事人及吹哨者保護條款，設立內部及外部的專責申訴和諮詢窗口。

時代力量建議，對於嚴重的霸凌以及針對當事人的報復，也應參照南韓、法國、西班牙等國的立法，研議是否訂定刑罰嚇阻。

時代力量再指，第三，修法必須搭配公務員納入《職安法》，有《職安法》的處罰和監督機制，申訴調查機制，才能真的落實。

時代力量表示，每一件霸凌案，對於當事人來說，都是一生無法抹滅的傷痛，更是公務體系停滯不前的阻礙，而輿論和公眾的關注，往往是敲開封閉體制的最強力量。

最後，時代力量強調，終結職場霸凌，大家不能停在這裡，請繼續關注各個案件的調查結果，更要持續倡議法治的修正。現在他們無法根絕職場霸凌，但他們希望，明年開始，能建立一個人人都可以為自己站出來的職場環境。

▼公務員霸凌案彙整表。（圖／時代力量提供，點圖放大）