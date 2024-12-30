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國民黨屏東縣黨部記者會　支持財劃法修正案把餅做大

▲國民黨屏東縣黨部舉行財劃法記者會 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

▲國民黨屏東縣黨部舉行財劃法記者會 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

記者陳崑福／屏東報導

中國國民黨屏東縣黨部於今(30)日上午，在縣黨部二樓禮堂召開「支持財劃法修正案把餅做大-分配更公平、經費更穩定」記者會，於會前先行召開座談會凝聚共識，記者會時由立法委員蘇清泉、議長周典論、副議長盧文瑞及黨團書記長曾義雄共同主持，與會人員有黨籍縣議員、鄉鎮市長及各級民意代表約40餘人參加，發言熱絡。

▲國民黨屏東縣黨部舉行財劃法記者會 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

▲國民黨屏東縣黨部舉行財劃法記者會 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

會中蘇清泉立委表示，國民黨立院黨團三讀通過「財劃法修正案」，目的在增加地方稅收比例，改善基層建設與福利，國民黨永遠堅持福國利民的主張與多數民意站在一起努力向前，但因民進黨極盡抹黑、扭曲，為讓國人了解財劃法修正案內容真相，特召開記者會，以公正視聽。

周議長表示，這次修法將中央的超徵稅收與財政賸餘釋出，讓地方政府擁有更多自主活用空間，致力於改善基層民生問題與推動重要基礎建設。

▲國民黨屏東縣黨部舉行財劃法記者會 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

▲國民黨屏東縣黨部舉行財劃法記者會 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

曾義雄議員表示，「現行財劃法已25年未修正，而國民黨修這個法是不分政黨，而是按公平比例垂直分配下來，上次屏東縣長周春米召開記者會說「說財劃法影響計劃型補助，影響高鐵到屏東，『我說這個說詞不必回應』。為什麼？因為行政院長卓榮泰已應幫她打臉了，卓榮泰於28日宣布「高鐵南延屏東路線定案了」，所於計劃型補助款並没有縮水或延宕。何來民進黨議員所提增加了統籌分配款就少了計劃型補助款之說呢?另113年度屏東縣統籌分配款為123億，分配到各鄉鎮市為5億5仟4佰多萬，而這次財劃法由123億元，增加134億，達到257億元，希望縣政府能好好分配，俾利地方建設發展。

▲▼ 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供） 

 ▲▼ 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

黃明賢議員表示，「統籌分配款增加，對屏東的財政健全是有一定的實質幫助，而周春米縣長用愚民話術，告訴民眾，財劃法後既有的一般性補助將全部取消，這是不可能的事，明年114年的預算已通過了，決算一定比預算多，我們不可能縮減我們的預算規模，縣民的福利福址不可能取消，這就是民進黨標準的話術來騙人」。

周佳琪市長表示，財劃法修正案通過之後縣府預算將增加，縣政府應考量人口數或加上管理面積數，來作考量，俾利各級行政首長推展地方建設。

蘇資婷議員表示，財劃法讓各縣市有自主財源不是很好嗎?「他們說我們計劃型的補助分配款可能會有問題，行政院長卓榮泰說高鐵已拍版定案，現在又在動土我們的棒球場，他們所說的與我們實際上看的是不一樣，將我們所提的財劃法，我們所提的這些案子都妖魔化，讓大家覺得說整個事情荒腔走板，國家變得很窮，讓我們縣也都沒有錢」。

陳揚議員表示，今天財劃法是幫我們爭取地方的財源，可是中央為什麼要阻檔，明明他們也是支持，但行政院不提出自己的版本，反要我們國民黨來幫他們，這不是很奇怪嗎?應該是中央要做的事情，他們應該要有自己的財政部擬自己的草槁、自己的財劃法，去做更好更完善的規劃，「怎麼是我們國民黨來幫他們做呢？」，今天他們不來支持，還來一些危言聳聽、來造謠，說這財劃法通過後會讓屏東損失多少錢，都是騙人的，大家一定要覺醒，不要被騙，即使你們不相信國民黨，不相信我們說的這些話，可以自己用去用ChatGPT，直接問AI等一些科技的產品、科技的知識去尋找真相，台灣的財劃法已經25年沒有修訂了，所以財權跟事權必須與時俱進。

宋麗華議員表示，這次修法適度將財政權還給地方，改善基礎建設、育兒津貼、老人福利，並能招商引資、增進地方發展，這才是平衡城鄉差距最重要的一步！

蘇清泉又表示，老人福利法明天將於立院討論，而老人健保排富稅率可討論，但一定要過。六都已經在實施65歲以上的老人，在排富的情況下由地方政府幫忙繳交健保費，現在完全沒有享受到的就是非六都的屏東、嘉義、雲林等縣市，這叫健保平權、醫療平權嗎？難道非六都的老人是二等國民嗎？一等國民的人在批評二等國民的人是什麼心態？「我堅持老人福利法一定要過，屏東我無法接受，我一定跟你拚到底！」

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