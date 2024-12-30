民進黨屏縣黨部批國民黨霸凌屏東　砲轟蘇清泉要他請辭

▲民進黨屏東縣議員批國民黨財劃法 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供，資料照）

記者陳崑福／屏東報導

針對國民黨屏東縣黨部30日早上舉辦財劃法記者會，民進黨屏東縣黨部羅平道主委再次批評國民黨霸凌屏東縣民，怒轟蘇清泉不要再騙了，再多的謊言也無法掩飾出賣屏東的事實！請蘇清泉辭職！

羅平道表示，藍白聯手蠻橫通過財劃法修正案，明顯重北輕南，更以國民黨執政縣市為分配重點，造成屏東縣來自中央的挹注減少，未來大型建設求助無門，南北城鄉的差距勢必愈來愈大，分配不公平，經費不穩定，非常不合理！

羅平道更怒斥國民黨和蘇清泉不敢說的是，依據藍白通過的內容，屏東縣的分配增幅，其實是全國非六都倒數第一，人均分配稅款也是全國非六都倒數第二，讓屏東人情何以堪。

他進一步指出，屏東縣近80萬人口獲分配134億元，台東縣近20萬人口，也獲分配134億元，花蓮縣近30萬人口，竟然獲分配161億元，比屏東還多出27億元，這樣公平正義何在？

再者屏東每人分配稅款約為3.25萬元，台東則高達9.32萬元，人口僅1.3萬人的連江縣，竟然高達23.6萬元，是屏東7倍之多，可見國民黨欺負屏東的事實就擺在眼前。

民進黨屏東縣黨部的說明才是以正視聽，再次強調國民黨立委蘇清泉只聽黨意，不顧屏東縣民利益，蘇清泉對不起屏東人，呼籲蘇立即辭職下台！