戰爭若爆發衛福部將徵召全國藥局　林靜儀：從基層開始強化

▲衛福部次長林靜儀出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

衛福部推動「韌性醫療」計畫研擬納入社區力量，一旦爆發戰爭，全台8800多家社區藥局也將被徵召，引發外界關注。對此，衛福部次長林靜儀今（2日）在院會表示，全社會韌性準備是全球趨勢，台灣本就要因應風災、水災以及地震等，甚至包含大量傷患的複合式災難，醫療量能平常就非常緊繃，從基層開始做強化是衛福部的任務。

針對醫療韌性相關規劃一事，衛福部次長林靜儀說明，全社會韌性準備的案子目前是全球趨勢，包含北約、歐盟相關會員國都有要求國家內部要有這樣的機制做準備，主要是因應國家內部發生重大災難時，可以有比較全面性社會穩定的機制做準備。

至於國內部分，林靜儀說，在新冠肺炎疫情後，大家更深刻感受到如果沒有事先整備相關醫療韌性強度的話，一旦醫療供應鏈受到影響，包含疫情期間不論是口罩甚至有段時間連橡膠手套都受到全球供應鏈影響，這部分會非常影響原來醫療的穩定度。在健全醫療韌性來說，疫情前全球就在談，疫情後更加重要。

林靜儀強調，台灣本來就要因應風災水災地震等，甚至包含大量傷患的複合式災難，醫療量能平常就非常緊繃，尤其外傷或是急重症的人力資源，從基層開始做強化一定是衛福部的任務。

在「韌性台灣」的任務中，林靜儀說，衛福部要確保醫療資源供應鏈穩定，包含醫療人員的專業提升以及定期盤點必要藥品、外傷藥品資源穩定，讓衛福部針對醫療的藥品位才或是緊急醫療供應，能因應整個社會的需求。