若「65歲免繳」衛福部估115年健保恐破產　黃國昌批恐嚇人民

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若「65歲免繳健保」衛福部估115年恐破產　黃國昌批恐嚇人民

▲▼民眾黨團院會前記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院31日排審《老人福利法》修正草案，國民黨團提出修正動議，將65歲以上長者綜所稅率未達20%下修為5%，與民眾黨團態度趨於一致，但衛福部次長林靜儀30日批評，不論門檻下修與否，115年健保恐破產，將面臨全民漲保費。民眾黨團總召黃國昌批評，不知道林是不是得到民進黨政府真傳，不用講具體數字、財務，就恐嚇人民健保會倒，若這麼無能的話就請辭下台。

民眾黨團31日上午召開記者會，總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委黃珊珊、張啓楷、林憶君出席。針對立院原排審《老人福利法》，但林靜儀昨稱無論門檻下修與否，115年健保都可能破產？黃國昌表示，上週五已有說明，如果銀髮族長輩的綜合所得稅未達申報標準，就代表是沒有收入，「他們健保費由中央政府付，我們認為合情合理合法，且也算出具體數額約1年100多億。」

黃國昌提及，不知道衛福部次長是得到民進黨政府真傳，不用講具體數字，不用談具體財務，繼續恐嚇人民說健保會倒、要漲健保費，「如果你這個衛福部次長這麼無能的話，那你自己辭職下台，換真正有辦法理性務實討論的人接任衛福部次長。」

不過，稍早國民黨團書記長林思銘說，經黨團大會討論後，決定有討論空間，將請韓國瑜繼續協商，因此今天院會不處理《老人福利法》。

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