快訊／柯文哲案「接下來會很辛苦」！黃國昌發表最新談話

▲黃國昌向小草發表最新談話。（圖／記者劉亮亨攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲等4人涉嫌京華城收賄案、政治獻金案遭北檢起訴，台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。對此，民眾黨代理主席黃國昌也在北院外對支持者發表談話。

黃國昌表示，此刻與所有支持者的心情都一樣，「我們難過、我們憤怒、我們悲傷」，且更無法理解（北院）為何會做出這樣的決定，他全程旁聽審理過程，相信許多人跟他有一樣的想法，就是檢察官一再所提出的羈押理由變來變去，但即便如此，柯文哲和柯的辯護人仍做了非常完整的答辯。

黃國昌強調，他不願揣測北院的3位法官最後會選擇放棄，是否與北檢不斷放話會持續抗告到「把阿北關進去」，但高等法院2度撤銷北院的裁定，或許也清楚闡釋了高層的意志，「接下來我會很老實跟大家說，我們會走得很辛苦，但是再辛苦，也沒有阿北辛苦，阿北很勇敢，我們也要一起勇敢」。

黃國昌指出，期望在之後的審判能證明柯文哲的清白，讓整個社會一起看清台灣的司法程序「被民進黨踐踏到什麼程度」。他也拜託支持者，能理解此時大家心裡都很難受，「但我們要跟民進黨政府比氣長，我們要勇敢地一起走下去，我相信阿北告訴我們的原則、告訴我們的價值，以及我們共同要實現的目標，會讓這支隊伍越來越團結」。