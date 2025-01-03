謝長廷逆風批「起訴柯」證據弱　意挺南台灣觀光大老

▲曾駐日八年的總統府資政謝長廷罕見在臉書重批檢方起訴柯文哲的罪證薄弱，在野陣營解讀是想藉此擠進大法官提名，也有人直指謝是護持好友民眾黨中央委員林富男在黨內地位。（圖／CTWANT提供，下同）

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甫卸任駐日代表的總統府資政謝長廷近日評論民眾黨前主席柯文哲涉貪案，直言台北地檢署以《貪汙治罪條例》等起訴證據力薄弱，未來實質審理過程必將爭議橫生。知情人士透露，律師出身的謝長廷儘管已處「半退休」，也不常評論時政，「逆風」點出起訴盲點議論紛紛，意在護持好友民眾黨首席中央委員林富男有關。

柯文哲遭控在台北市長任內因京華城重建案涉犯《貪汙治罪條例》的違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪，還有《刑法》公益侵占罪與背信罪嫌由台北地檢署起訴，求刑28年6個月有期徒刑，二度交保時提高交保金達新台幣7,000萬更是近年政界最高。柯也在元旦舉行的臨時中央委員會提出辭職，由立委黃國昌代理。

一名知情人士透露，黃國昌的主戰場還是在立法院，兼任代理主席只是象微性意味大，黨內業務仍由黨務人員操持。他預告，黨內各懷鬼胎者將在19日的中央委員會選舉「練兵」，進一步掌握壯大的時機，根本無法因選出代理主席而團結一心。

至於對起訴案內容，謝長廷28日遭昔日同志圍剿後不見退縮，更在30日第二度撰文，把美麗島、陳進興、宋七力等過去自己辯護過的歷史大案挖出來，反嗆批評者應拿出柯文哲起訴案「證據不薄弱或證據很堅強」的論述，而非一味對自己潑髒水，對程序正義與實質內容的堅持與把關也讓外界印象深刻。

由於謝長廷年初曾傳出有意爭取大法官位置，藍營因而譏諷其為了「求官」而討好民眾黨，但知情人士透露此說法「對一半」，與其說謝長廷只想要卡大法官的位置，無異忽略了他的好友林富男在民眾黨內的重點性。

該人士直指，民眾黨目前可由「支持蔡壁如回黨」與「批評蔡壁如回黨」粗分為二派，支持派是以林富男等「正柯粉」為大宗，亟欲找回創黨當時「柯醫師」的人設與精神；批評者則屬立法院黨團主任陳智菡等民眾黨「新生代」為主，認為過去該「翻頁」，在沒有柯文哲「巨人陰影」之下繼續走，對蔡壁如等老臣回歸，可謂敬謝不敏。他直言，此次謝長廷撰文批起訴，就是為了助攻林富男這派，能在接下來的央委與評委選舉中站穩腳步。

▲民眾黨首席中央委員林富男（前排左2）與創黨主席柯文哲交情極好，儘管林近期數度被傳出將代理黨主席「救火」，顯見其在民眾黨內地位不低。

本刊調查，66歲的林富男是南台灣觀光界大老，出身高雄的他事業橫跨觀光、文化、藝術、房地產等多項領域，對油畫更是情有獨鍾，在柯文哲正式從政前，彼此在台北一場音樂飯局中認識便被柯「圈粉」，之後從台大醫院MG149帳戶、器官捐贈等角力案中一路「挺柯」，2019年柯文哲成立台灣民眾黨之初便是創黨黨員，可謂「骨灰級」柯粉。

林富男除了是柯文哲唯一指名的民眾黨中央委員外，柯案爆發後，不時傳出林富男接棒黨主席聲浪，柯文哲更在卸任主席前，指派林富男代表民眾黨參加總統府元旦升旗。據了解，生意人林富男撥了撥算盤，除了每年要籌1.5億元應付黨部開銷，民眾黨大半黨公職都被捲入柯案，未來維繫黨部可不是有錢就好，才打消選主席念頭。

高雄在地人士透露，林富男年輕時曾具國民黨籍，甚至官拜國民黨青工會副主任，但自結交前副總統呂秀蓮等「黨外」人士後政治立場漸變，其中又與謝長廷關係最好，即使謝長廷官拜閣揆或近年退休，林富男不論辦收藏展或油畫作品展，謝長廷幾乎都親自到場，好交情可見一斑。

▲民眾黨發言人戴于文（右）出身民進黨謝長廷系統，目前在民眾黨黨職地位不低，日前也因台北地檢署搜索民眾黨時，與黨籍立委黃珊珊（中）同步被約談調查。

黨政人士直言，即使民進黨內「謝系」已經式微，但像已故前勞委會主委李應元、立委莊瑞雄等人，都長年與柯文哲維持良好關係，年輕一輩如民眾黨發言人戴于文出身謝系，還有不少現職民眾黨工也來自謝長廷創辦的新文化基金會。他並爆料，過去2018年與柯文哲「直球對決」而落選黯然下台的謝系大弟子姚文智，退出政壇轉拍電影後，也在文化部長李遠等人牽線下，與柯有了聯繫，謝系在民眾黨算是開枝散葉。

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