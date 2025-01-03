有事情要溝通！「1藉口」他聽到火大　網搖頭：有沒有責任感而已

▲原PO認為，就算不喜歡社交，如果有需要，也應該學習。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

MBTI測驗有段時間很紅，因此也有不少人會用I人、E人來稱呼自己。不過近日就有網友表示，他對部分I人的心態感到不解，因為這些人只要遇到需要溝通的事，就會用「I人」來作為自己甩鍋的藉口，但即便不喜歡與人社交，如果有需要，為何不學？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「為什麼I人可以用I來當作不社交的藉口」為標題發文，提到他自己也是I人，過去在大學和剛踏入職場時，也常常連半句話都說不出口，場面經常尷尬得讓他手足無措。

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然而，原PO選擇透過看影片、請教他人以及參加課程來提升自己的溝通能力。經過努力，他雖然依然是內向的人，但已能在社交場合中不冷場，甚至不再懼怕與陌生人對話。

原PO認為，身為I人的他依然不喜歡與人社交，但性格不應該成為不努力的藉口，每次聽到身邊的I人說自己內向、不喜歡社交、這些事別人處理就好，他都感到十分憤怒，即便不喜歡，如果有需要，為什麼不學呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我感覺這就類似標籤效應，有些人會傾向於認同這個標籤，並會因此調整自己的行為」、「跟MBTI沒關係，會找藉口的人就是會找藉口，可以是I人、懶人、廢人、有病的人，諸如此類」、「那是社交方面才在講I人、E人，工作上還扯這個誰X你啊」、「跟E人、I人無關，有沒有責任感而已」。