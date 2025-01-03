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Dcard大書失業後露面！發新片求助「外遇怎麼辦」想回正軌　網戰翻

記者曾筠淇／綜合報導

「Dcard Video」前團隊成員大書之前被爆料婚內出軌，對象是公司內的新人，事後他決定離職，並上傳影片道歉。大書昨（2）日更新頻道，透露自己最近有一些煩惱，所以決定到公園找大哥、大姐傾訴。影片曝光後，有網友覺得大書沒有悔意，但也有些網友留言加油鼓勵。

大書昨日更新頻道，發布標題為「『外遇了怎麼辦？』跟公園長輩聊外遇，長輩會說些什麼呢？」的影片，他說自己外遇、離婚，目前也處於失業狀態，有著很多煩惱卻不知道能跟誰說的他，決定到公園聽聽長輩意見。

大書除了聽長輩的意見，他也說自己絕對不會再犯錯，是很想要回到正軌的，「 希望大家可以相信我，或者希望大家給我改過的機會」。影片最後，他也徵求網友故事，若有說不出口的錯、想懺悔的事情，都可以寄信給他。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／大書）

▲大書發布新影片。（圖／翻攝自YouTube／大書）

影片發布後，觀看次數已經超過3萬次。有網友就直呼，「等哪天你們的另一半直接在鏡頭前面這樣明目張膽的出軌，看看你們還會不會去跟他加油」、「這人是沒有其他生存技能是不是，到底想死賴在這個圈子多久」、「原本覺得大書是個很棒的人，但影片完全看不出悔意和想改過自新的機會。感覺完全是想藉由其他人的話語，來襯托出自己外遇是件很稀鬆平常合理的事」、「為了復出，無所不用其極」、「傷害了人你怎麼還敢出來露臉」。

但也有網友留言加油鼓勵。此外，大書也將其中一則留言置頂，內容寫道「每個人都會犯錯，很佩服大書願意直面自己錯誤的勇氣，知道錯在自己，也想要重新再站起來，網路上的謾罵已經很多了，希望風向不要再把人往死裡打」。大書則回應，「想正面去面對自己的錯誤，想好好去學習」。

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