和男友都是第一次！她求問「怎麼克服羞恥感」　網鼓勵：很正常的

▲原PO想知道羞恥感如何克服。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會有親密舉動，近日有網友發文表示，她和男友都是彼此的「第一次」，但對方似乎都沒有找到讓她最有感覺的地方，所以就會覺得很沒成就感，進而問她要不要自己嘗試，但她光用想的都覺得羞恥，所以想知道大家是如何克服的？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「大家都是怎麼克服羞恥感的」為標題發文，提到她和男友都是彼此的第一次，每次她服務男友，對方很快就會受不了；不過當男友反過來服務她時，她則只是感覺到舒服，因此男友就覺得很沒有成就感。

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原PO透露，她從來沒有自己解決需求過，所以也不知道男友要怎麼做才比較好。後來男友則提議買玩具，但原PO光用想的，就覺得很羞恥，因此想知道大家都是如何克服這個羞恥感的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「首先要克服的就是羞恥心。性不是羞恥的，性是美好的，想要探索性是一件很棒的事情」、「我覺得你可以先放輕鬆不要太緊張，然後我自己覺得自己探索是很正常的一件事」、「會舒服應該就算敏感的地方吧」、「就很投入就好啊～第一次跟男友愛愛他也小緊張一下」。也有網友建議，「在家裡沒辦法，所以我都是自己去旅館、帶著玩具去放鬆的」。