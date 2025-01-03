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女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」：只有性愛沒互動

▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲男網友自認成為女友的「工業絞肉機」。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者葉國吏／綜合報導　

一名男子在「Dcard」上分享了自己的感情困擾，引起了網友的廣泛討論。網友發文「我的女朋友是超級賽亞人」，透露跟女友只有性愛沒有其他互動，讓他感覺自己成為「工業級絞肉機」。

他提到，兩年前交往的女友在他眼中是「完美的夢中情人、仰望的女神」。然而，當他終於追求到對方後，卻發現女友對性熱衷、每次見面就只有愛愛。但當他想要和女友像普通情侶般約會、聊天或是逛街時，女友總是以工作忙為由拒絕，甚至連訊息都不太回覆。這讓他感覺自己像是被當作工具人，只在需要時才被利用。

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▲▼我的女朋友是超級賽亞人。（圖／翻攝Dcrad）

▲網友發文：我的女朋友是超級賽亞人。（圖／翻攝Dcrad）

這位男子還形容，女友在床上的表現讓他感到身心俱疲，甚至感覺像是在參加體力大賽。他形容女友像「超級賽亞人」，自己的身體則像是被「工業級絞肉機」摧殘過，每次完事後，他都感覺腰疼、大腿痠，身體像被轟炸過一樣。然而，讓他更加心碎的是，每次完事後，女友就會把他趕出房間，讓他感到自己只是來送披薩或修水電的。

這篇文章引發網友熱烈討論，網友認為他是「有名份的砲友」，甚至有人調侃他是「最經典款的陽具人」。也有網友表示，這種關係讓人無法接受，認為他應該找一個真正愛他的人，而不是只在性愛中獲得滿足。

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