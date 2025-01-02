摟腰又摸胸「去夜店玩=能亂摸？」　網戰翻...曝實際狀況

▲原PO在夜店替好友慶生。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡去夜店玩，近日有網友發文透露，好友在夜店的包廂舉辦生日派對，結果當天就有一個男生亂摸女生，還說是女生很主動，讓她非常傻眼，去夜店就等於默許可以亂摸嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「去夜店就等於默許可以亂摸嗎」為標題發文，提到朋友生日時，揪大家到夜店慶生。當天有超過一半的人是不認識的，結果她就注意到，有個男生以「扶人」作為藉口，不斷摟女生的腰、摸胸、摸屁股，且對方還說是女生先主動的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO得知當下非常傻眼，但因為那是朋友的朋友，所以她也不好意思直接說。她坦言，雖然雙方應該不會再見面了，但實在看不出哪些男生「實際上」是這麼讓人不舒服的，難道去夜店就等於默許可以亂摸了嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「夜店生態就是這樣，你要豬圈裡面沒有味道是不可能的，既然討厭髒亂就不要進去，要開心喝酒慶生可以選擇酒吧或自宅」、「不想被摸就不要去夜店，這就跟走進妓院抱怨為什麼大家都在賣春一樣」、「當然不是默許可以亂摸，但是接受亂摸的女生更愛去夜店。你覺得為什麼女生免門票或是比較便宜？你結束分攤酒錢、包廂是平分的嗎？肯定不是嘛」、「你知道為什麼去夜店女生比較便宜嗎」。

還有網友表示，「去夜店也不應該亂摸，台灣的性騷、性侵概念真的是很落後，沒有說可以就是不行」、「沒有要護航，但那邊的習性應該是男的可能會亂碰，女的要明確拒絕才不會繼續被碰，雖然很不正確但就這樣｣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。