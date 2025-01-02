傳編3903萬元聘58名清潔工　數發部澄清：清潔工只有5人

▲數位發展部。（圖／記者謝婷婷攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院交通委員會2日審查數發部預算，藍白除了發現數發部114年度編列國外旅費2220萬元之外，還花3903萬請58名清潔工。對此，數位發展部2日晚間發出澄清稿，強調數發部辦公大樓清潔人力只有5人，但勞務承攬人力的確共有58人。

台灣民眾黨立法院黨團2日發文表示，數發部114年度的辦公室清潔工作編列3903萬8000元，但整個部編制職員才261人，就聘請了58名清潔工，兩者比例為1:4.5，「數發部一定很香」。

對此，數發部秘書處2日發文澄清，數發部辦公大樓清潔人力並非58位，清潔僅有5位。數發部解釋，58名勞務承攬人力從事包含環境清潔5位、警衛勤務8人、駕駛7人、機電2人、文書及事務工作28人及其他輔助人力8人。

數發部表示，近年中央各機關學校為落實普通工友、技術工友及駕駛員額精簡政策，該部成立至今，並無獲行政院同意核配該等工友人力，且為因應業務多元複雜，屬低度公權力執行之業務項目（如電話總機、清潔、檔案管理、駕駛、電腦維修、公文傳遞、資料登錄民眾服務等業務），數發部成立之初運用承攬派駐人力協助辦理，只能以編列一般行政費用，採委外承攬方式請廠商派駐58位協助相關清潔、保全、機電、駕駛等事務，並無如外所稱聘58位清潔人員之情事。