　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數發部「出國交流費」2220萬排前5！羅智強提案砍千萬、凍結80%

▲中華民國數位發展部,數位部,數發部,數位事務的最高主管機關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲數位發展部。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

立法院交通委員會2日審查數發部預算，卻發現數發部114年度編列國外旅費高達2220萬元，引發藍白立委質疑。對此，國民黨立委羅智強表示，數發部出國經費在34個中央機關中排名第5，「這到底是數位發展部，還是出國發展部？」提案刪除出國預算1000萬，凍結80%。

羅智強今（2日）在臉書發文表示，台灣數位發展問題一籮筐，數位落差不均、基礎建設待加強、詐騙猖獗，這些才是老百姓的痛點。然而數發部卻將預算全力支持出國「考察交流」，彷彿問題的解決關鍵不在台灣，而在機票和飯店裡，「難道數位轉型靠的是國際觀光？每月詐損120億詐騙防制的答案藏在某個國際會議的場邊交流？數發部的優先事項真讓人啼笑皆非。」

▲▼ 1115 立法院會-羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

羅智強指出，數發部今年編列的出國考察費用高達2220.4萬元，在34個中央機關中排名第5，計畫項數甚至超越15個的外交部，足以成為「公費出國泱泱大部」。為此，他已經提案刪除出國預算1000萬，凍結80%，要求數發部徹底檢討。

此外，民眾黨立委林國成也質疑，數發部在2220萬元的出國預算中，以「民主網路之連結與創新」為名編列的就高達1727.9萬元，但計畫內容卻含糊不清，他主張刪除1500萬元預算。

▲▼民眾黨團表示，審查數發部預算後發現，以「民主網路之連結與創新」之名編的出國預算高達1727.9萬元，但連國際會議名稱、參加國家、目的都不知道。（圖／立院民眾黨團提供）

▲民眾黨團表示，審查數發部預算後發現，以「民主網路之連結與創新」之名編的出國預算高達1727.9萬元，但連國際會議名稱、參加國家、目的都不知道。（圖／立院民眾黨團提供）

針對立委質疑，數發部長黃彥男解釋，他一上任就立馬檢討出國預算，經過討論已刪掉3成預算，保留的部分則因為許多會議牽涉到資安機敏、機密情資討論等，或者涉及數位經濟發展，主辦單位不接受視訊，因此要現場參加。

最後，交通委員會經過討論，決議刪除500萬元預算，並凍結20%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
下波冷氣團襲台時間曝！「連凍一周」
2025購車優惠出爐！
快訊／柯文哲3進北院「遲到2小時」：父親已昏迷
快訊／沈慶京羈押庭　檢指串供與翻供已成事實
快訊／沈慶京庭審「突拆銅鑼燒吃」！首曝自身罹3病
快訊／四叉貓被請出法庭：好羞恥喔
陳喬恩朝聖麻辣鍋怒了：這麼跩？　罕PO黑白圖狂翻6白眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安案停審釋憲　綠委曝助理聘用規範：高案確實反映制度不健全

快訊／柯文哲3進北院「遲到2小時」！親曝原因：父親已昏迷

快訊／沈慶京庭審「突拆銅鑼燒吃」！首曝自身罹3病：須隨時起身

數發部「出國交流費」2220萬排前5！羅智強提案砍千萬、凍結80%

張嘉郡率教委雲林考察！6校改善計畫「逾2500萬補助」教育部同意了

梁文傑與林秉文跟辣妹唱歌？　林楚茵回擊徐巧芯：我老公就比較帥

財劃法挖中央財源！租補地方負擔28%　內政部：請自籌財源

高虹安案停審釋憲　綠委分析重點：曝藍白癱瘓憲法法庭的嚴重和荒謬

國土計畫法延期上路　內政部遺憾：持續與各界溝通說明

賴清德邀韓國瑜喝咖啡　黃暐瀚點3問題：從國家利益來看這叫團結

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

高虹安案停審釋憲　綠委曝助理聘用規範：高案確實反映制度不健全

快訊／柯文哲3進北院「遲到2小時」！親曝原因：父親已昏迷

快訊／沈慶京庭審「突拆銅鑼燒吃」！首曝自身罹3病：須隨時起身

數發部「出國交流費」2220萬排前5！羅智強提案砍千萬、凍結80%

張嘉郡率教委雲林考察！6校改善計畫「逾2500萬補助」教育部同意了

梁文傑與林秉文跟辣妹唱歌？　林楚茵回擊徐巧芯：我老公就比較帥

財劃法挖中央財源！租補地方負擔28%　內政部：請自籌財源

高虹安案停審釋憲　綠委分析重點：曝藍白癱瘓憲法法庭的嚴重和荒謬

國土計畫法延期上路　內政部遺憾：持續與各界溝通說明

賴清德邀韓國瑜喝咖啡　黃暐瀚點3問題：從國家利益來看這叫團結

「2種日韓美食」一票人愛吃！　醫曝陷阱：恐罹糖尿病

佛系選戰！　水豚靠這一招三連霸頑皮世界大統領

新北改善三芝店子里簡易自來水系統　270戶居民用水更穩定

關島最好玩比基尼島！網美系海上鞦韆必拍　騎水上摩托車飆速追浪

《不熙娣》班底台中跨年「煙火直接炸到腳邊」　尖叫畫面曝：邊看邊逃

高虹安案停審釋憲　綠委曝助理聘用規範：高案確實反映制度不健全

快訊／柯文哲3進北院「遲到2小時」！親曝原因：父親已昏迷

潘傑楷等4位統一獅球星周六到攻城獅主場　打3對3籃球賽解任務

老公出差！人妻出擊「狂戰離婚男5天」　飢渴嘆：痛苦離不了婚

快訊／沈慶京遭檢控交保「恐逃亡越南」　他回：我都80歲了怎麼跑

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

民眾黨湧入黨潮　3000人一度癱瘓官網

柯建銘揚言「解散國民黨」！劉靜怡曝解散方式

賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

評柯文哲案　呂秀蓮嘆「事態不尋常」：法務部要對社會做個交代

柯文哲遭羈押可能性高！林智群揭主因

柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　媒體人分析：恐是「逃亡前的鋪陳」

即／3進北院遲到2小時！柯文哲：父親已昏迷

影／徐巧芯爆林秉文、辣妹極樂片　梁文傑也在場

「柯文哲羈押風險大幅提高」　律師：橘子潛逃、蔡壁如翻供成致命事由

評「高院兩次發回更裁理由前後不一」　游盈隆：司法一夕變臉

快訊／柯交保被撤銷　民眾黨回應了

與柯交接內容？黃國昌沈默數秒

即／沈慶京庭審突拆銅鑼燒吃！首曝自身罹3惡疾

柯文哲請辭黨主席　矢板明夫見「黨員落淚一幕」：隱隱覺得不對

更多熱門

相關新聞

分析／高虹安案停審釋憲　憲法法庭因憲訴法能否開成陷窘境

分析／高虹安案停審釋憲　憲法法庭因憲訴法能否開成陷窘境

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院承審法官郭豫珍認為本案違背法律明確性原則，今（2日）裁定停止審理，並向司法院憲法法庭聲請憲法解釋，最關鍵處就在立委角色認定。然而，因在野黨推動《憲訴法》修正與大法官人事案杯葛，憲法法庭需10名大法官才能評議，做成違憲宣告人數不得低於9人，所以依最新規定根本無法運作，沒想到首當其衝竟是前民眾黨籍的高虹安，可能是藍白始料未及的。

賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

數發部出國預算2220萬　白黨團：假民主真旅遊

數發部出國預算2220萬　白黨團：假民主真旅遊

立法院遲未送選罷法、財劃法到行政院　一情況恐要春節加班

立法院遲未送選罷法、財劃法到行政院　一情況恐要春節加班

行政院今對《憲訴法》提覆議案　列修法三大問題

行政院今對《憲訴法》提覆議案　列修法三大問題

關鍵字：

立法院交通委員會數發部出國預算質疑

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

So-net還是撐不住了⋯

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面