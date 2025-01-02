數發部「出國交流費」2220萬排前5！羅智強提案砍千萬、凍結80%

▲數位發展部。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

立法院交通委員會2日審查數發部預算，卻發現數發部114年度編列國外旅費高達2220萬元，引發藍白立委質疑。對此，國民黨立委羅智強表示，數發部出國經費在34個中央機關中排名第5，「這到底是數位發展部，還是出國發展部？」提案刪除出國預算1000萬，凍結80%。

羅智強今（2日）在臉書發文表示，台灣數位發展問題一籮筐，數位落差不均、基礎建設待加強、詐騙猖獗，這些才是老百姓的痛點。然而數發部卻將預算全力支持出國「考察交流」，彷彿問題的解決關鍵不在台灣，而在機票和飯店裡，「難道數位轉型靠的是國際觀光？每月詐損120億詐騙防制的答案藏在某個國際會議的場邊交流？數發部的優先事項真讓人啼笑皆非。」

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

羅智強指出，數發部今年編列的出國考察費用高達2220.4萬元，在34個中央機關中排名第5，計畫項數甚至超越15個的外交部，足以成為「公費出國泱泱大部」。為此，他已經提案刪除出國預算1000萬，凍結80%，要求數發部徹底檢討。

此外，民眾黨立委林國成也質疑，數發部在2220萬元的出國預算中，以「民主網路之連結與創新」為名編列的就高達1727.9萬元，但計畫內容卻含糊不清，他主張刪除1500萬元預算。

▲民眾黨團表示，審查數發部預算後發現，以「民主網路之連結與創新」之名編的出國預算高達1727.9萬元，但連國際會議名稱、參加國家、目的都不知道。（圖／立院民眾黨團提供）

針對立委質疑，數發部長黃彥男解釋，他一上任就立馬檢討出國預算，經過討論已刪掉3成預算，保留的部分則因為許多會議牽涉到資安機敏、機密情資討論等，或者涉及數位經濟發展，主辦單位不接受視訊，因此要現場參加。

最後，交通委員會經過討論，決議刪除500萬元預算，並凍結20%。