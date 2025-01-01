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內政部稱「預算必須刪283.5億」　全場見2計畫酸爆：有打詐？

▲▼內政部長劉世芳列席內政委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

內政部2日前在粉絲專頁貼文，聲稱《財劃法》修正通過後，內政部在明年將至少必須刪減約283.5億元支出（占總額28％），才能勉強打平收支，並點出5計畫要被迫削減預算，包括社宅興建與住宅補貼、打詐與新世代反毒等等。貼文掀起網友炸鍋，「打詐在哪？金額創新高欸」、「攻擊修法內容喔？」

內政部臉書發文指出，「抱歉，以下這些計畫，我們被迫要削減了！社宅興建與住宅補貼；打詐與新世代反毒行動；人行道安全改善、市區道路交通建設；污水下水道建設、再生水推動；城鎮風貌營造與殯葬設施升級。」

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內政部文末直呼，「這些與生活息息相關的民生政策，我們經過再三試算，雖然已經努力減少對民生的衝擊，但仍必須忍痛縮減規模，才能回應修法後果。」

貼文掀起PTT議論，「沒刪還不知道有這些預算，沒有一個有感政策」、「說個笑話：有蓋社宅，有認真打詐騙」、「打詐反毒砍一砍剛好，反正也只是喊喊，口號就當成果，不要再浪費錢了」、「打詐預算花那麼多錢詐團越賺越多不就代表根本沒作用 先砍掉重新檢討有個明確方向再撥經費執行合理多了。」

以嘲諷時事聞名的「卡提諾狂新聞」就在粉專開酸，「抱歉，以下這些計畫，我們被迫要削減了：交到女朋友、中樂透、和首富親子鑑定。」

粉專「觸極者」也PO哏圖酸，不覺得內政部有什麼成績可以拿來講，社宅和打詐，「社宅興建喊那麼多年，記得最起碼在兩年前，完工的社宅都是地方政府…尤其是北部的地方政府蓋的」、「打詐就更有意思了，各種打詐辦公室一直創建，錢也一直撒，然後被詐金額也成正比的上升。」

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