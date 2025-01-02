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南投縣醫護雪季進駐合歡山松雪樓　57歲女元旦爆高山症送下山就醫

▲南投縣衛生局啟動雪季醫療服務，守護高山遊客健康。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局啟動雪季醫療服務，守護高山遊客健康。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

目前時值高山雪季，南投縣衛生局委請急救責任醫院埔里基督教醫院、衛福部南投醫院，自1月1日起至3月2日分梯次於週末假日、連假、春節期間，自上午8時至假期翌日上午8時，在合歡山松雪樓開設醫療站，由醫師及護理人員駐站，第一時間提供山區民眾、遊客醫療服務。

縣府衛生局指出，元旦開設首日共服務7名遊客：其中一位57歲女性入住松雪樓，當日下午出現不適症狀，醫療站先提供藥物及氧氣治療，但晚間症狀加劇，出現頭痛、嘔吐、低血氧症狀，診斷為高山症，由仁愛消防分隊支援、接駁送至臺中榮總埔里分院就診，後症狀改善，並於2日上午離院。

▲南投縣衛生局啟動雪季醫療服務，守護高山遊客健康。（圖／南投縣政府提供）

衛生局表示，隨著海拔升高，空氣變得愈發稀薄，影響身體多個系統，可能出現腦部和心血管不適，甚至引發高地症候群（俗稱高山症），症狀如頭痛、缺氧頭暈（高山症最常見的症狀）、失眠、無法休息、噁心、嘔吐、食慾不振、體能、協調感下降、視力變化等；而距離合歡山頂最近醫療站為清境假日醫療站，為守護遊客安全、縮短急症病患獲得醫療時間，每年1、2月都協調縣內急救責任醫院派員至合歡山駐站、提供醫療服務，以及生理監視器、呼吸裝備、創傷急救等設備。

▲南投縣衛生局啟動雪季醫療服務，守護高山遊客健康。（圖／南投縣政府提供）

衛生局呼籲，遊客上山前務必確認交通管制、路況、天氣狀況，且要評估自身健康狀況及體能，特別是有心血管疾病或高齡者應更謹慎，出發前務必要做好保暖防禦，以應對突然變化的天氣，如發生身體不適，應儘速返回低海拔處並補充水分，若症狀無法緩解則應儘速就醫；有關醫療站服務期間及時段，詳情請見縣府衛生局網站：https://www.ntshb.gov.tw/latestevent/Details?Parser=9,3,28,,,,2706。

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