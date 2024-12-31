今年疲勞駕駛釀80起車禍　上合歡山、清境跨年請注意

▲合歡山、清境地區今晚估將湧入大批參加跨年和追元旦曙光的人車潮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是113年最後一天，仁愛鄉清境地區將舉辦跨年晚會，合歡山武嶺等也是追雪和欣賞元旦曙光的勝地，估計將湧入大批人車潮；仁愛警分局提醒，民眾如欲前往參加相關跨年活動，上山前請查詢天氣與路況，謹慎評估前往。

另經統計，今年疑似因疲勞駕駛導致之交通事故達80件、受傷69人，仁愛分局呼籲上山民眾：山區道路蜿蜒，應養足精神再開車上路，如發現有疲勞駕駛的狀況，請立即找安全處所停靠休息，切勿繼續駕駛。

另因山區天氣寒冷，分局也籲請民眾注意保暖，並遵守警方指揮管制，切勿隨意違規停車。

南投縣政府日前已公告，114年合歡山雪季交通管制自1月1日起至3月2日止，為期61天，重點期間為農曆春節連續假期合計9天（1/25~2/2初五），星期例假日：114/1/1(元旦)、1/4~1/5、1/11~1/12、1/18~1/19、2/9、2/15~2/16、2/22~2/23、2/28~3/2，以上日期均實施交通疏導管制措施；實施路段自臺14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段。