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跨完年搭捷運！妹子驚「身邊都不是台灣人」　網點頭：真的超多

▲▼101跨年煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲101跨年煙火。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年101煙火秀長達6分鐘，並以Team Taiwan棒球英雄光雕秀為主軸，以及請來神秘嘉賓加拿大聲樂老師Rozette，讓大家看見不一樣的台灣。一名網友驚呼，返家搭捷運時，發現身旁都站著外國人，像是韓國、日本與香港人，不禁好奇「大家都來台灣跨年了？」不少網友也回應，「超多外國人！今年的101人多到爆」。

一名女網友在Threads表示，看完101煙火後，她約1點多去搭捷運回家，卻驚訝發現身旁的乘客都不是台灣人，右邊是日本人、左邊是韓國人、前面是香港人，讓她笑問「大家都來台灣跨年了嗎？」

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底下網友也狂呼，「甚至我今天在路上跟兩組路人講話，都是講日文」、「我也有這感覺，懷疑是不是我太久沒回台北了？身邊路過的日本人，排我後面是韓國人，還有不曉得哪個國家來的歐美人」、「真的，這一兩個禮拜坐捷運，車廂人變超多，交談也是粵語、日語居多」、「剛剛在捷運中山站真的很多韓國人跟日本人」「我們飯店60間房，今天台灣人不到10間」、「前幾天出境排超久的隊伍，然後幾乎都是國外的，很少台灣人」、「今天在西門捷運站，四周都是外國語，突然覺得我是誰我在哪？」「連礁溪都有韓國人走來走去」、「超多外國人！今年的101人多到爆」。

另有網友笑虧，「台灣人躲在家裡跨年」、「沒錯！在家配鹽酥雞」。也有人解釋，「其實台北跨年真的滿好玩的，日本跨年就是他們的新年，很多店都沒開，之前在香港跨年，只有維多港煙火，沒有演唱會」。

台北捷運公司表示，1月1日元旦凌晨2點10分順利完成跨年疏運。根據統計，截至2點為止，捷運全線總運量約294.9萬人次，較去年跨年運量增加約72.9萬。

▼許多外國遊客都來台灣跨年。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼2024跨年晚會後捷運市府站散場狀況。（圖／記者徐文彬攝）

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