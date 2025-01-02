黃海岱125歲冥誕！雲林布袋戲文化跨越時空　傳承與創新並行

▲今日是布袋戲國寶黃海岱大師125歲冥誕，藉由舉辦布袋戲日紀念活動，緬懷其傳藝精神，也勉勵後輩藝師能保持尊師敬業的傳統。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

布袋戲國寶黃海岱為雲林奠定布袋戲的基石，更為雲林贏得「布袋戲的故鄉」的美譽，縣府自2007年起為表彰黃海岱大師對布袋戲傳承、保存及發揚之卓越貢獻，特定每年1月2日生日為「雲林布袋戲日」，今（2）日是大師125歲冥誕，藉由舉辦布袋戲日紀念活動，緬懷其傳藝精神，也勉勵後輩藝師能保持尊師敬業的傳統。

縣長張麗善表示，為延續黃海岱大師的精神，縣府長期以來推動布袋戲文化的傳承與發展，深入校園實施植根計畫，讓布袋戲文化扎根於學校與社區，將布袋戲文化讓更多人知曉。作為台灣布袋戲的重鎮，雲林縣孕育出包含金光布袋戲、電視布袋戲、電影布袋戲等風潮，擁有完整產業鏈與深厚的文化底蘊。

▲雲林布袋戲館「掌演乾坤」新常設展，以數位科技增加展覽互動性外，同時保留布袋戲傳統精粹，展示布袋戲工藝。（圖／記者王悉宇翻攝）

今天布袋戲日縣府以新常設展的開幕，為布袋戲文化的推廣注入新動能，文化館舍扮演布袋戲戶外學習的場域，透過展覽向社會大眾傳遞布袋戲知識。其中，特別設置「黃海岱的時光走廊」，以光雕投影方式呈現黃海岱大師各時期的珍貴身影，讓後輩記念及緬懷，藉此向黃海岱大師致敬，並祝福雲林縣的布袋戲文化綿延流長。

文化觀光處陳璧君處長表示，為延續黃海岱、黃俊雄大師在布袋戲的努力與傳承，縣府持續扮演布袋戲文化推手，每年辦理國際偶戲節，讓「台灣意象」布袋戲文化邁向國際舞台。也為了讓這門傳統藝術更具現代魅力，積極鼓勵採用數位科技方式呈現布袋戲的多樣面貌，達到傳統技藝與科技共生，吸引更多人關注並投入布袋戲傳統藝術，創造新時代的精神與價值。

▲今日是布袋戲國寶黃海岱大師125歲冥誕，藉由舉辦布袋戲日紀念活動，緬懷其傳藝精神，也勉勵後輩藝師能保持尊師敬業的傳統。（圖／記者王悉宇翻攝）

陳璧君表示，雲林布袋戲館「掌演乾坤」新常設展，以數位科技增加展覽互動性外，同時保留布袋戲傳統精粹，展示布袋戲工藝，如製偶、服飾、道具、戲台及表演藝術五音口白藝術等；其中雲林布袋戲大事記牆，以年份標記兩百多年雲林布袋戲發展，對應重大歷史事件，讓民眾暸解發展演進。

「黃海岱的時光走廊」，則以光雕投影介紹黃海岱大師的生平(1901-2007)，浮現各時期的大師身影，讓觀眾了解大師風采及布袋戲日的由來，感受黃海岱超過一世紀的風華歲月；除展廳煥然一新外，經典角色史艷文、藏鏡人及各時期代表性展品及珍貴影像彰顯布袋戲在當代的生命力與豐富魅力。