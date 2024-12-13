停車被罵「白癡」女駕駛失眠憂鬱　求償60萬被法官打臉

▲女子等停車遭罵白癡向對方提告求償近60萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

1名女子前往台中市美市賣場購物，因停車問題，遭到一名男駕駛罵「白痴」，她事後出現失眠焦慮、憂鬱等症狀，請假休養4個月，因此向對方提告求償近60萬元，法官認為男子已依涉犯公然侮辱罪，遭處3千元罰金；但認定女子不能單以過去均無憂鬱症的就醫紀錄，認定罹患憂鬱症與被罵「白痴」有關，判男子只要賠償1萬2000元。

判決書指出、女子於2023年11月26日下午，開車前往台中市美式賣場，進入B1停車場時，停在一旁對向車道等車位，時一名男性駕駛因遭前方臨停車輛阻擋，下車敲她車窗，要求移車讓道，男子返回車上時，罵了一句「白痴」。

▲女子等停車遭罵白癡向對方提告求償近60萬元。（圖／Pixabay）

女方主張，此事原是單純的行車問題，遇有堵塞理應相互體諒溝通，男子反而要求她挪出空間供繞道通行，害她因而罹患憂鬱症，嚴重影響日常生活，精神上甚感痛苦，也不敢開車出門，因此求償包括就醫交通費、醫療費及休養請假費用，及精神撫慰金。

被告男子辯稱，因女子車停在車道不移動，才會要原告挪車，走回車上途中抱怨隨口出言「白痴」，當時已距離原告的車很遠，之前在調解時，原本要用5萬元談和解，但對方說需要重新道歉，才會導致破局。主張，刑事已判決確定遭罰3000元，況且被告請求的項目及金額沒有道理，要求駁回原告之訴。

法官認為，憂鬱症之成因多端，有生理及心理因素，也可能因長期睡眠不良、工作失業、家庭壓力或人際關係問題產生。被罵「白痴」可能構成刑法公然侮辱罪，客觀上不會造成被罵者產生憂鬱症。

法官審酌，兩造發生在停車糾紛前互不認識，女子已受疾病、家庭生活壓力數年所苦，但不能單以過去的病歷資料均無憂鬱症之就醫紀錄，就認定遭侮辱「白痴」與罹患憂鬱症間具有相當因果關係，請求醫療費用6500元、交通費用4180元及薪資損失33萬元部分，全部駁回，判男子只須支付精神慰撫金1萬2000元。全案可上訴。