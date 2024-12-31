「2025 舞動東港　幸福飛揚」跨年晚會　交通資訊一次看

▲「舞動東港 幸福飛揚」跨年晚會活動相關交通資訊 。（圖／記者陳崑福翻攝）
記者陳崑福／屏東報導
「舞動東港 幸福飛揚」跨年晚會活動將於今(31)日晚上7時在大鵬灣國際休閒特區登場，這次跨年晚會活動伴著海洋微風音樂饗宴、華麗高空煙火秀，預期將迎來許多民眾湧入參加，提醒民眾務必遵從員警、義交人員指揮管制。
警方規劃晚會活動周邊停車場訊息如下：
大鵬灣國際卡丁車停車場、跨海大橋東港側、跨海大橋南平側(青州灣外、濱灣碼頭停車場及活動會場入口處備有接駁專車)。
接駁專車行駛路線規劃今晚17時30分起至01日01時30分止，約15分鐘一班次)：
1、路線A：大鵬灣休閒特區→東新國中→星巴克→共和社區→大鵬灣休閒特區。
2、路線B：大鵬灣休閒特區→跨海大橋東港側→跨海大橋南平側(青州灣外) →濱灣碼頭→大鵬灣休閒特區。
3、路線C：大鵬灣休閒特區→基督教長老教會大鵬灣教會前廣場→保發農藥行(建安宮外)→慈惠護專大門→興農里辦公處→東興國小→興農里辦公處→慈惠護專大門→保發農藥行→基督教長老教會大鵬灣教會前廣場→大鵬灣休閒特區。
東港警分局建議參加民眾搭乘大眾運輸工具前來會場，或將車輛停於停車場，切勿違規停車或占用道路，共維週邊交通順暢，並隨時注意本身安全及隨身貼身物品，一起倒數計時迎新年。
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