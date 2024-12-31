「2025 舞動東港　幸福飛揚」跨年晚會　交通資訊一次看

「2025台南好Young跨年晚會」倒數計時，31日晚上6時許開始在永華市政中心西側廣場，將迎來台南跨年史上最隆重、最華麗的演出陣容，為確保活動安全，台南市警四分局出動11名警力，與seven及buddy兩隻警犬在活動現場巡查全場。