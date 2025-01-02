新加坡女跨年「新手機不見了」 大園警熱心協尋...靠定位找回

▲新加坡籍女子(紅長髪者)來臺參加跨年，不慎遺失新買手機，透過手機定位尋找。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新加坡籍24歲張姓女子來台參加101大樓跨年活動，結束後卻發現新買的iPhone手機遺失，經使用定位功能發現手機在桃園市大園區，於是搭車前往手機定位地點，並請警方到場協助，最後順利從拾得人越籍女子手中取回手機，張女感謝台灣警方的積極熱心幫忙。

▲▼張女會同警方找到拾獲的越籍女子，成功的取回新手機。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於昨日12時許接獲張姓女子報案，稱其與友人從新加坡來台參加101跨年活動，但結束後卻發現新買手機遺失遍尋不著，由於是新買的空機尚未裝SIM卡，沒有網路亦無法接聽電話，經友人以手機內建的定位系統進行查詢，發現手機在桃園市大園區和東路一帶，於是搭車前往該定位地點，並請警方到場協助。

員警獲報到場與張女一行人會合，員警逐戶詢問，終於在最末間的套房內找到拾得人，拾獲手機的越籍女子表示，她與友人到台北101參加跨年活動，結束後在路邊撿到該支手機，但她不了解台灣撿到遺失物的相關法律規定，便決定等到失主打電話來之後相約歸還。張女見手機失而復得，開心地頻頻向警方道謝，而張女見拾得人沒有侵占意圖且願意幫忙支付搭車前來的費用，便表示不願進一步追究，順利結束這場來台跨年的意外小插曲。