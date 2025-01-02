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「邊哭邊跨年」紅到國外！　捷克媒體也搶報：全球最奇特

▲大安森林公園湧入三千人「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

▲在大安森林公園「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生與楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供，下同。）

記者吳美依／綜合報導

「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」臉書活動，不僅吸引BBC、CNN報導，就連捷克媒體也關注，形容為「可能是全球最奇特的新年慶祝活動」。

網友李思翰2023年發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」的臉書活動，致敬經典電影「愛情萬歲」結局，2024年適逢電影30周年，導演蔡明亮、演員李康生、女主角楊貴媚都現身「陪哭」，最終湧入3000人，成為跨年另一特殊亮點。

捷克媒體Novinky報導，這項活動起初只是「有點奇怪的玩笑」，卻獲得空前的迴響，吸引上千人響應。跨年夜當天，許多人參加這場「可能是全球最奇特的新年慶祝活動」，集體哭泣。

▲大安森林公園湧入三千人「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

報導寫道，「台灣台北市的所有居民，如果不想以歡笑和狂歡，慶祝新年的到來，將聚集在這座城市最大的公園裡，為今年所發生的一切流淚。活動想要傳達的訊息是，即使在除夕夜，心情不好也沒關係。」

1994年電影「愛情萬歲」講述1990年代台北都市生活的孤獨與幻滅，在結局，女主角楊貴媚在長椅上哭了7分鐘，成為經典場景。電影上映當年，也榮獲第51屆威尼斯影展金獅獎。

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