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大陸 大陸焦點 特派現場

煙火垃圾長達300m！陸跨年後遍地掛氣球　清潔工嘆：運了10噸

記者廖翊慈／綜合報導

大陸各地跨年夜聚集了不少人，一同慶祝2025的到來，不過人潮散去後，多地出現氣球、煙火的垃圾，其中湖南株洲湘江風光帶的煙火垃圾，更長達300公尺。當地清潔人員表示，在天亮前就必須開始清掃，甚至有很多未燃盡的火藥，很難清理。

▲不少大陸民眾在跨年整點時，會將手中的願望氣球放飛至空中。（圖／翻攝自微博）

▲不少大陸民眾在跨年整點時，會將手中的願望氣球放飛至空中。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，跨年夜除了煙火外，在氣球上寫下願望，並放飛至空中，也是相當多人選擇慶祝的方式，卻也造成多地路樹、建築物上掛滿氣球垃圾。浙江杭州的清潔人員指出，當地大約產生了6噸左右的氣球垃圾，凌晨5點就開始清掃。

▲掛在樹上的氣球垃圾。（圖／翻攝自微博）

▲掛在樹上的氣球垃圾。（圖／翻攝自微博）

清理煙火垃圾的清潔人員表示，為了確保能及時清理街道，天未亮大家就趕緊開始清理，但煙火外殼的數量過於龐大，很難清理，花了6個多小時，清運了超過10噸的煙火垃圾。

相關部門指出，為了清理掛在樹上的氣球垃圾，還出動的升降車，以利清潔人員打掃。

▲▼湖南株洲河邊遍地煙火垃圾。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南株洲河邊遍地煙火垃圾。（圖／翻攝自微博）

▲▼湖南株洲河邊遍地煙火垃圾。（圖／翻攝自微博）

▲湖南株洲河邊遍地煙火垃圾。（圖／翻攝自微博，上同）

一名清潔大哥表示，自己5點開始工作，掃了5公里，大多都是煙火垃圾，「滿頭疼的，煙火外殼清理起來挺麻煩的，裡面未燃盡的灰都倒出來，每年都是這樣，請大家帶走垃圾。」

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