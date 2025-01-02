花蓮東大門夜市振興券「加碼優惠」　限時4天開跑

▲▼使用振興券於東大門夜市單筆消費滿200元，就可以在夜市指定地點免費兌換消費抵用券100元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮振興券廣受店家與民眾熱烈響應，縣府攜手在地業者所推出的「振興券放大術」加碼優惠活動，已吸引數千人踴躍登錄參加。為感謝花蓮鄉親們的大力支持，縣府再加碼，聯合花蓮東大門夜市四區管理委員會，共同推出『振興有禮，夜市出擊』限時4天的振興券場域加碼優惠活動，讓民眾在跨年迎新假期間享盡購物與美食的雙重驚喜！

本次花蓮東大門夜市的振興券場域加碼優惠 『振興有禮，夜市出擊』活動，已於2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會首日12月31日正式開跑，接連四天辦理。113年12月31日至114年1月3日，每日晚上18:00-21:00，凡使用花蓮振興券於東大門夜市單筆消費滿200元（部分使用振興券即可），憑購買證明就可以在東大門夜市指定地點免費兌換夜市消費抵用券100元，消費抵用券可於東大門夜市內跨區使用，且可使用到114年1月5日。

▲指定地點兌換消費抵用券，每日總數量300份，數量有限，換完為止。

縣長徐榛蔚表示，振興券可以使用到114年2月28日，鼓勵民眾持續多次流通、激發更多消費動能，又能享受加碼優惠。此次東大門夜市場域加碼活動，讓民眾在跨年迎新的同時，除了嗨聽演唱會，還能爽爽逛夜市。歡迎鄉親朋友們共襄盛舉，一起挺花蓮經濟！

觀光處長余明勲指出，此次活動將在夜市四區域指定地點設置兌換處，分別位於重慶路福町夜市B26攤位、重慶路各省一條街F33攤位、原住民一條街E21攤位及自強夜市自強一區D40攤位，民眾可至指定地點兌換消費抵用券，活動每日總數量300份，數量有限，換完為止。

詳細活動資訊請至「花蓮振興券便民服務網(https://www.3000-hualien.com/)」查詢。

