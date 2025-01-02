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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院提《憲訴法》覆議　李彥秀：演給深綠看的「轉場過水」

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院去年三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正案，行政院院會今（2日）決議，將針對《憲法訴訟法》修正案移請立法院覆議。國民黨立委李彥秀直言，行政院此舉在法律上不僅是「漠視分際」，在政治上更是「轉場過水」，民進黨最後的目標，還是賴清德所言，要用「公民複決」更大的民主拚個輸贏，當然，民進黨也必須為持續的政治動員以及朝野對立負起完全的政治責任。

李彥秀指出，根據憲法增修條文「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。」問題是，《憲訴法》的修正，主要涉及憲法法庭釋憲的「門檻」，行政權有何「難行」之處，行政院越俎代庖提出覆議，後續更有民進黨立院黨團要提出釋憲，根本就是違反憲政運作邏輯，根本就是「狗拿耗子多管閒事」。

李彥秀說明，在政治上，《憲訴法》的三讀修正，是依據民眾黨團的再修正動議版本，也是國會絕對多數的共識，民進黨明明知道會再次被立院多數否決，仍執意要對《憲訴法》提出覆議，以及後續立院黨團提出釋憲，其實就是轉場過水，演給深綠支持者看，累積後續公投的動員能量，累積吵架的政治資本。民進黨當家還天天鬧事，最後付出的代價卻是高昂的社會成本與國家團結。
 

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行政院憲訴法覆議李彥秀

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