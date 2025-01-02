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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌代理民眾黨主席　李彥秀：藍白在立院合作會更順暢

▲立委李彥秀發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委李彥秀。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨1日舉行中央委員會，黨主席柯文哲宣布請辭並獲中央委員同意，另推舉立法院黨團總召黃國昌擔任代理主席。國民黨立委李彥秀表示，由黃國昌代理主席，未來民眾黨黨中央與立院黨團會更為緊密，國民黨與民眾黨在立法院的議題合作也會更為順暢。

柯文哲昨日請辭黨主席並向支持者喊話，拜託大家不要放棄民眾黨。此外，京華城等案起訴後移審，柯文哲、沈慶京、應曉薇以及李文宗等四人兩度交保，北檢兩度提起抗告，高院昨天以「趨吉避凶與脫免罪責是基本人性，指上述四人勾串空間仍大」，再發回北院更裁。

李彥秀指出，相較於12月29日高院發回更裁理由，當時高院著重在「如何預防被告逃亡」以及「交具保金額過低」兩項，這次高院則劍指被告仍有勾串的「高度」可能，更羅列出過往串證滅證的劣跡，透露出對高院對被告的「極度不信任」。

李彥秀提到，柯文哲窮盡所有可能，並對法院釋放善意，從願意配戴電子腳鐐到當庭託孤，以及趕在高院裁定前再次宣布請辭，並且獲得民眾黨中央委員同意，雖然已經讓高院相信柯文哲不會逃亡，但高院仍舊以「趨吉避凶、脫免罪責」是基本人性，澆熄了柯文哲的真心，以「動機論」的大帽子作為發回更裁的理由，柯文哲手上能打動法官憐憫的牌已相當有限。高院此番見解發回更裁，形同是要地院對抗人性，顯然將大幅「壓縮」地院更裁的空間。辯方如何在保有柯文哲自由身的前提下，洗刷高院對柯文哲的不信任，會是柯文哲是否能陪家人圍爐守歲的重要關鍵。

李彥秀也說，2025年的第一天，柯文哲請辭黨主席後，民眾黨擴大中央委員會推舉黃國昌擔任代理主席，依據民眾黨黨章，將於六個月內補選黨主席。由黃國昌代理主席，未來民眾黨黨中央與立院黨團會更為緊密，國民黨與民眾黨在立法院的議題合作也會更為順暢。

李彥秀直言，柯文哲羈押的四個月期間，民眾黨的民調支持度雖然所有下滑，但是小草仍不離不棄，算是頂過了第一波的政治海嘯，特別的是，民眾黨支持度的下滑，並沒有轉移到藍綠陣營，而是躲到「未表態」觀察後續發展，這些都是民眾黨再起的火種，黃國昌是具有魅力特質的政治人物，演講與論述更能激起民眾的熱情，如何讓「沒有柯文哲的民眾黨」繼續保持戰力，奮發突起，會是黃國昌未來半年的重中之重。
 

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