王鴻薇控她大翻車　蘇巧慧回擊：被打臉還再影射無聊又可恥

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委王鴻薇2日將開「蘇巧慧大翻車！原文會涉弊標案悄悄廢標」記者會，蘇巧慧1日表示，王鴻薇上次胡亂指控總統府秘書長潘孟安遭法院判賠，又烏龍影射自己的丈夫龍男．以撒克涉入原文會標案圍標遭證據打臉，兩度翻車後不但不痛定思痛，提升問政品質，卻仍要以影射方式來吸引注意力，該行為既無聊、又可恥。

蘇巧慧表示，該案在日前已經說得很清楚，其夫婿龍男僅因電影拍攝專業出席評選該案，但其評選第一名的廠商非得標廠商，第二輪勝出者為其他兩家平手後抽籤結果，而其本身更從未參與該案的任何行政流程，該案之行政上有任何問題，與蘇巧慧夫婦有何關係？

蘇巧慧強調，上次搞了烏龍後，王鴻薇這次怕開了記者會沒有記者願意去，只好又在採通上放上「蘇巧慧」三個字，意圖吸引記者目光，這樣的行為真是令人同情。但有這種問政品質的同事，仍然令人困擾。

蘇巧慧說，明日請到現場的記者可以好好拷問一下王鴻薇，為何記者會要放上「蘇巧慧」三個字？有蘇巧慧及其家人涉入綁標的證據嗎？蘇巧慧及其家人有涉入或影響過該案的行政作業嗎？標案是蘇巧慧寫的嗎？如果沒有，為何要拿「蘇巧慧」當記者會標題呢？