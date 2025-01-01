分析／朱立倫提同為中華、異為體制　避一中論試黨內水溫拚連任

▲國民黨元旦升旗典禮，黨主席朱立倫致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨黨主席朱立倫今（1日）出席元旦升旗致詞時表示，兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，所以是「同為中華，異為體制」，大家求同尊異，兩岸才能夠和平。事實上，朱立倫於2021年黨主席選舉後，就曾發表類似談話，希望將來能夠進一步求同尊異，只不過當時國台辦回應，在堅持「一個中國原則」上協商。在黨內「反朱派」暗湧之際，一向被批評過於親美朱再拋出兩岸新論述，爭取2025年連任黨魁意味不在話下。

朱立倫上午指出，希望在兩岸交流過程中，能秉持「求同存異」信念，並進一步到「求同尊異」；兩岸的同，就是同為中華民族、同屬中華文化，異則是政治制度的差異，大家求兩岸之同，尊重兩岸之異，就能走向和平康莊的大道。朱強調，期盼包括民進黨的朋友、全台灣的朋友、對岸的朋友，不要忘了兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，所以是「同為中華，異為體制」。特別的是，前總統馬英九站在一旁聽聞此言，還多次豎起大拇哥比讚肯定。

回顧前立法院長王金平上月初主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，並認為，「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立、打開僵局、創造和平契機的最務實作法。而2天後，朱立倫即透過中常會發表兩岸談話，兩岸交流是台灣人民共同的期待，台北市長已經準備好「雙城論壇」了，同樣著重文化、血脈論述。

對於朱立倫罕見於短時間內頻頻談論兩岸交流，是否有意撕開黨內對他過於親美的標籤，進一步為連任黨主席之路增添柴火，與本土派王金平互別苗頭？親朱人士直言，朱立倫把國民黨基本立場用更明確、強而有力的方式說明，讓對國民黨有期許的人了解，國民黨基本立場、理念從未改變，也沒有任何屈服或妥協，「山不轉路轉，」有時候要用間接方法來爭取民眾對國民黨理念的了解與支持。

藍營人士指出，近來美國、新加坡都已重申反對台獨的立場，朱立倫的元旦談話，是繼馬習二會後，正式定調出更完整的內容。而對於王金平提出的兩岸論述，黨務人士表示，王金平提倡中道和平沒有問題，黨中央也表示肯定，但問題是，王金平拋出的兩岸共識沒有內容，大家根本不知道這個「共識」為何？要兩邊都能夠接受的才是共識，不只是國民黨與對岸，要台灣的人民也要能接受。

黨務人士認為，王金平提出的兩岸治權互不隸屬，賴清德總統的台獨路線不可能回頭，因此不可能接受王金平的主張，而對岸也不可能接受，但「主權同而不分」，就是一中原則的換句話說，最後就是兩面不討好。反之，朱立倫今日拋出的「同為中華，異為體制」，詞彙恰好避開高度敏感性的「一中」，闡述中華民國與中華人民共和國的體制差異，更貼近民眾想法、也更能被接受。

國民黨人士感嘆，「九二共識」已被抹紅和汙名化，國民黨想要求勝選和大位的都不敢講，但又提不出新的論述，每每拋出的新主張也會被諷刺「舊瓶裝新酒」。被問到朱立倫2021年黨主席選舉過後，提出的「求同尊異」是否被大陸方面所接受？該人士表示，當時習近平以「聚同化異」來回應朱立倫的「求同尊異」，還是希望雙方在「一個中國」原則下進行平等協商，化解分歧，而朱立倫放眼今年九月的黨主席選舉，深知兩岸論述對於國民黨的重要，且早被貼上親美標籤，要淡化不容易，如今只能慢慢調整，在黨內同志與一般民眾之間取得平衡。