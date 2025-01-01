柯建銘學袁世凱解散國民黨？　王鴻薇翻舊帳：歷史竟驚人相似

▲王鴻薇諷刺，民進黨下一步要稱帝叫「民主進步帝國」？ （圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院日前三讀通過《選罷法》、《財劃法》及《憲訴法》，但國民黨後來定調延緩公布《選罷法》及《財劃法》，讓民進黨團總召柯建銘大怒，揚言要解散國民黨。國民黨立委王鴻薇今（1日）表示，民進黨去年一整年的作為與110年前袁世凱欲解散國民黨稱帝的鬧劇一模一樣，驚呼「歷史竟如此驚人的相似！」

王鴻薇說，柯建銘語出驚人，聲稱民進黨團將向法院提告相關人員的刑事責任，並打算向憲法法院聲請解散違憲的國民黨。在對比之前挺戒嚴的發文，民進黨2024年一整年的鬧劇劇情，竟與110年前，1915年袁世凱欲解散國民黨其後稱帝的鬧劇，言論到行為一模一樣，當時袁世凱也是發動民眾包圍國會，解散反對黨，從袁大頭走到賴大頭，歷史竟如此驚人的相似，民進黨真的該改名叫民主退步黨了。

王鴻薇指出，時間來到1915年，時年8月袁世凱開始策畫主張君主立憲的籌安會，開始鼓動更改國體的輿論，9月開始，在北京突然發起各式各樣的公民請願團體湧入北京請求更改國體，像是人力車夫請願團、乞丐請願團、婦女請願團等等，各種名目，其實就是袁世凱的側翼團體，最後這些組織聯合挺袁世凱。

王鴻薇進一步指出，主管財政的梁士詒組織「全國請願聯合會」，自己表決決定更改國家體制為帝制，袁世凱也在當年12月成為中華帝國皇帝，如果把這些名字、時間遮起來，劇情前段跟一百多年後今天，如此相似。

王鴻薇批，去年民進黨面對少數執政，過去8年許多弊案、酬庸都等著在野國會調查監督，面對國會改革法案，動用司法介入，逃避行政權監督，從五月開始民進黨發動青鳥，隨後組織各式各樣的罷免團體，其實就是綠營側翼，超過半年發起各種包圍國會，甚至民進黨立委自己還喊要民眾衝進去，讓警方無法維持秩序，也有民眾受傷送醫院。

王鴻薇提到，這其中民進黨團支持南韓戒嚴拿我國類比，引起軒然大波這件事最扯，但是民進黨至今沒有道歉，沒有懲處，且柯建銘還宣稱要解散國民黨，「不曉得下一步是賴清德還是柯建銘要稱帝？要叫民主進步帝國嗎？」

王鴻薇感嘆，國民黨今猶在，但是歷史這面照妖鏡，照的讓民進黨無地自容，居然讓民進黨活成了百年前民國時期毀憲亂政，破壞民主制度的古人的樣子。