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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝柯文哲會中哽咽辭黨主席　江和樹：他是愛我們才做出選擇

▲▼柯文哲出席民眾黨擴大中央委員會議 江和樹 受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江和樹受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨於今（1日）下午召開擴大中央委員會議，柯文哲在會中正式請辭黨主席，並且一致通過黃國昌接代理黨主席；中央委員江和樹會後受訪透露，柯文哲於會中雖然哽咽說出「捨不得」，但這是柯文哲的決定，大家只能夠支持，「我們一開始有挽留說『你是我們榮譽主席』，但柯說『都不要』、『我們要玩真的』、『要就離開黨主席了』」江表示，「柯文哲是因為愛我們，才做出這個選擇」。

民眾黨於2025年1月1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人親自主持，討論事項包括請辭黨主席、「代理黨主席」人選，而其他出席人員包括中央緊急應變小組成員、中央黨部一級正副主管。

據了解，該場擴大中央委員會議於下午3時48分，按照黨章第16條規定推舉代理主席，一共推舉2人為黃國昌、林富男，而林富男主動表達退出選舉，扣除掉黃國昌自己的投票權，在場15名委員共14人一致推薦黃國昌接代理黨主席，並正式通過。

▲▼小草到民眾黨中央挺柯文哲 柯文哲出席民眾黨擴大中央委員會議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲小草到民眾黨中央黨部挺柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

江和樹會後受訪時證實，柯文哲確定請辭黨主席，在場出席的人都有挽留，只是柯仍要面對司法，畢竟高院現在在等柯文哲的動作，而柯是終身黨員、終身志工，「我相信他精神永遠留在這裡。」現場也有推舉代理黨主席，他第一時間舉手推薦黃國昌，扣掉黃國昌本人後，當場15名中央委員共14人一致通過。

江和樹透露，現在整個狀況就是很低迷，希望各位小草如果支持柯文哲的話，要記得柯文哲是被逼迫辭黨主席的，而不是不愛民眾黨，「他是因為愛我們，才做出這個選擇。」相信每個人的政治生涯裡，沒有人那麼偉大，所以民眾黨也會陪著柯文哲，「打斷手骨顛倒勇」。

被問到有無委員希望柯文哲留下？江和樹說，自己是基層黨員，也是基層民意代表，2026要選舉，相信接下來會有很多沒辦法認同、接受而離開民眾黨的人，但民眾黨會慢慢去說服，「這黨若真的倒了，柯文哲就倒了，這黨如果還在，柯文哲才會在！」

江和樹也提及，柯文哲於會中哽咽說出「捨不得」，但這也是柯文哲的決定，大家就只能夠支持，「我們一開始就是挽留說『你是我們榮譽主席』，但柯說『都不要』、『我們要玩真的』、『要就離開黨主席了』，但柯文哲精神與我們永遠同在，這個黨是因為他而存在，這是我們共同精神象徵。」

至於會議現場氣氛是否很悲傷，大家都有哭？江和樹稱，「應該裡面全部都是大哭了吧！我們秘書長（周榆修）都受不了，講話沒辦法好好講。因為不捨啦！他（柯文哲）不只是一個黨主席，他是我們家的阿北，是我們的家人。」不過民眾黨沒有因此分裂，大家都還在。

媒體追問，接任代理黨主席的黃國昌有沒有哭？江和樹說，「這不用說了，這當然是⋯因為現在他面臨壓力是最大的，現在接黨主席不好接，但他還是要勇敢面對，這就是他給我們的一個勇氣。」

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