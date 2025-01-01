真時光機！這航班2025年起飛後「回到2024年降落」　乘客爽跨2次年

▲網友發現國泰航空一架班機可以讓乘客「體驗2次跨年」而大呼神奇。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／綜合報導

你曾想過自己能在跨完年後，重新回到過去，再跨一次年嗎？國泰航空的880號航班在香港時間2025年1月1日凌晨12時38分起飛後，飛了14個小時，穿越9個時區，跨越國際換日線，最後於美國太平洋時間2024年12月31日晚間8時01分抵達洛杉磯，讓乘客親身體驗了一次「回到過去」、慶祝2次跨年的奇妙之旅，而在網上引發熱議。

社群媒體Threads最近有網友發現，國泰航空編號880的航班於2025年從香港起飛，但降落洛杉磯的時間卻是當地的2024年，對這神奇的現象嘖嘖稱奇。貼文在網上曝光後，瞬間引發不少網友討論，開玩笑表示「原來回到過去已經實現」、「神奇時光機啊！」

然而，有網友引述Flight Radar24資料指出，國泰航空這架班機並不是唯一一架可以讓旅客「跨2次年」的航班，因為美國聯合航空編號200的航班，在查莫羅時間上午7時25分從關島起飛後，將於夏威夷時間晚間6時22分降落檀香山，讓旅客可以在看完2025年第一個日出後，再看一次2024年的日落。

如果你想要在機上度過元旦的話，有網友就提出，只要搭乘反方向從洛杉磯飛往香港的航班，就會在飛機上度過整個1月1日，也有網友表示，他曾經遇過元旦還在飛行的時刻，最後機長廣播為所有旅客加一杯軟性飲料、香檳，一同舉杯慶祝，成為美好回憶。