LIVE／紐約時報廣場「跨年降球」迎2025　百萬人齊聚狂歡

記者葉睿涵／綜合報導

美國在台灣時間下午1時正式跨入2025年。今年，紐約最重要的跨年活動「時報廣場降球儀式」也一如往常地將在時報廣場登場。自美東時間2024年12月31日晚間23時59分00秒開始，報時球沿著特殊設計的旗杆徐徐降落，並於2025年1月1日凌晨0時00分00秒剛好到達底處，同時全場歡騰、彩紙降落，人們伴著「紐約、紐約」的樂聲互相擁抱，迎接新一年的到來。

▼紐約2025年時報廣場跨年現場畫面。（圖／路透）

人們到紐約時報廣場觀看降球儀式，是一項已沿襲了百年的傳統。這項儀式起源於20世紀初降下時間球報時的方式。當時，人們普遍使用機械式的時鐘或手錶，因此每隔一段時間就需要調整校正一次，以確保時間的準確度，而全球民眾校正時間的方式多半是依據官方或具公信力的機構提供的時間為準。

▲時報廣場自美東2024年12月31日晚間6時起開始藝人表演。（圖／路透）

1907年，《紐約時報》的擁有者阿道夫·奧克斯希望在跨年夜舉行一項吸引更多關注的活動，但由於紐約市當時禁止施放煙火慶祝新年，因此他們想到了降球儀式這樣一個方法，讓民眾在接近午夜時，到時報廣場上盯著報時球倒數，象徵零時零分的到來及新的一年的開始。

▲數以百萬計的群眾聚集在紐約時報廣場，等候觀看聞名世界的降球儀式。（圖／路透）

儘管降球儀式要等到晚間23時59分才舉行，但時報廣場的跨年活動在晚間6時就已開始。今年，主辦方邀請了Sting、Meghan Trainor，以及50分樂隊（50 Cent）等著名藝人到場表演，中美友好協會（SAFA）也帶來精彩的中國歌舞表演。據《紐約郵報》報導，當地12月31日一早，數千名來自世界各地的旅客就已在時報廣場排隊，等候跨年活動的到來。

▲NYPD已做好維安準備。（圖／路透）

為了應對高密度人群可能引發的安全挑戰，紐約市警（NYPD）30日宣布，警方已完成全面部署，除了增派大量警力，還派出無人機巡邏、部署防止衝撞的重型隔離車輛等裝備，以確保數十萬民眾能安全迎接新年。紐約市長亞當斯（Eric Adams）也提醒，時報廣場跨年活動禁止攜帶大背包、雨傘、酒精飲品、折疊椅等物品入場，但由於天氣預報顯示當晚會降雨，氣溫也只有攝氏8度，建議參與民眾穿著防水保暖衣物，並優先選擇地鐵等公共交通工具前往。