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嘉義「6手機君」爽看各地跨年晚會...手法曝光　煙火秀不漏看

記者翁伊森／嘉義報導

是否每到跨年時，總要為了去哪跨年?或是無法出門就只能待在家裡看直播，但卻也因為各地請來的堅強卡司華麗卻無法同時收看而傷腦筋?有別於國道7鏡頭君轉頭看101直播跨年煙火的操作方式，嘉義一潘姓民眾則在臉書PO文自己如何跨年直播不漏接的方法與朋友家人分享，讓不少民眾紛紛表示，在全台遙控器壞掉的比率應該蠻高的昨天，這樣的方式實在太聰明了!

▲▼ 嘉義有民眾將手機、平板連接各地跨年晚會直播頻道，爽看各地晚會明星及煙火 。（圖／讀者提供）

▲嘉義有民眾將手機、平板連接各地跨年晚會直播頻道，爽看各地晚會明星及煙火 。（圖／讀者提供）

▲▼ 嘉義有民眾將手機、平板連接各地跨年晚會直播頻道，爽看各地晚會明星及煙火 。（圖／讀者提供）

▲嘉義民眾將手機、平板連接各地跨年晚會直播頻道，爽看各地晚會明星及煙火，相當聰明 。（圖／讀者提供）

潘姓民眾臉書上寫下，#跨年直播不漏接，將家中舊手機、平板的用途，各台跨年直播不漏接，他先將家中所有的智慧型手機及平板全部集合連線，接著各自設立不同城市跨年表演及直播頻道，一次將五月天、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、黃宣等本地人氣歌手，或是韓國女團Apink、Energy、八三夭，動力火車、玖壹壹、艾怡良，人氣樂團告五人、滅火器、麋先生等被台北、台中、台南、高雄、桃園、嘉義各城市邀請的大咖，透過家裡的手機、平板進行直播，一次將精彩節目及煙火表演看個夠，還不怕錯失的精彩片段。

每年的跨年規劃明星歌唱跳舞跨年，或是華麗的煙火總是必備橋段，台北101，新北淡水，麗寶樂園、劍湖山或是高雄夢時代總是吸引眾多民眾前舞朝聖這難得時刻，有些甚至加入特色市集、或是無人機拼字表演的精采活動，潘姓民眾的方法，或許可以讓無法親自到現場的民眾，跨年夜時也可以待在家追直播看表演。

 
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